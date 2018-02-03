Alman dergisinden flaş iddia... Gerilim çıkaracak hamle

Alman Der Spiegel dergisinin bugünkü sayısındaki haberde, İlhami P. ile ülkenin batısındaki bir kentte yapılan görüşmeye yer verildi. Türk hükümetinin İlhami P’yi 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin elebaşı olarak gördüğü ifade edilen haberde, Türkiye’de savcılığın da İlhami P’yi terör örgütü üyeliği ve vatan hainliğiyle suçladığı kaydedildi.

KARA HARP OKULU KURMAY BAŞKANI

İlhami P’nin uzun süreden bu yana Türk ve Alman hükümetlerini üst seviyede meşgul ettiği aktarılan haberde, Türkiye’nin, İlhami P’nin iade edilmesini talep ettiği ifade edildi. Haberde, Alman makamlarının ise darbecilerin ağır suç işlemiş olsalar bile kolayca Türkiye’ye iade etmeyeceği belirtildi. “İlhami P. ve Türkiye’de darbeci olarak aranan 3 arkadaşına Almanya’da geçici koruma statüsü verildi" ifadesi kullanılan haberde, bu kişilerin Türkiye’ye iadesinin en az 3 yıl için mümkün olmadığı iddia edildi.

Haberde, Alman hükümetinin iltica sürecinde etkisi olmamasına rağmen Türkiye’nin bu kişilere verilen korumayı bilinçli bir provokasyon olarak görebileceği bildirildi.

MADDİ YARDIM ALIYOR

İlhami P’nin Alman devletinden maddi yardım aldığı ve halk eğitim merkezinde Almanca öğrendiği aktarılan haberde, kendisinin mümkün olan en kısa

zamanda iş bulmak istediğine değinildi. Haberde, Erzurum’da 1972 yılında doğan İlhami P. ile diğer geçicikoruma verilen 3 kişinin birbirlerine 3 kilometre mesafede bir yerde yaşadığı ifade edildi.

"Alman polisler bana susmamı tavsiye etti" sözleri aktarılan İlhami P’nin 2017’nin ilkbaharında eski yarbay Atakan A, askerler İbrahim Y. ve Hasan E. ile Yunanistan’a kaçtığı, 12 Mayıs’ta Girit’ten sahte pasaportlarla Frankfurt’a giden Agean havayolu şirketine ait uçağa bindiği kaydedildi.

FETÖ mensuplarının Almanya’da kaldıkları mülteci yurtlarının önünde polis araçlarının bekletildiği, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın da bu kişilere özellikle Türklere asker olduklarını anlatmamaları yönünde uyarıda bulundukları belirten haberde, kendilerine acil durumlar için telefon numaraları verildiği ileri sürüldü.

Alman hükümetinin ise iddialar hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği bilgi vermediği aktarıldı.