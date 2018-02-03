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    Alman dergisinden 15 Temmuz'un kritik ismi için flaş iddia...

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

    Almanya'nın 4 kişinin daha iltica talebini onayladığı, o isimlerin arasında da 15 Temmuz'un önemli isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın olduğu iddia edildi.

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok FETÖ'cü Almanya'ya kaçmıştı. Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Alman Hükümeti firari FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeye yanaşmadı.

    Almanya'nın 3 firari FETÖ'cü askerin yanında 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın da sığınma talebini kabul ettiği iddia edildi. İddianın sahibi Alman Der Spiegel dergisi.

    Polat'ın meslekten ihraç edilen eski hakim eşi Suzan Polat, FETÖ'cü olmadığını söyleyip itirafçı olmuş ve ifadeleri Kara Harp Okulları Komutanlığı iddianamesine girmişti.

    768 TÜRK VATANDAŞI SIĞINMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU
    Alman devleti geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 768 Diplomatik ve Gri pasaportlu Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

    Açıklamada bu başvuruların 401'inin iltica talebinin kabul edildiği belirtilmişti.

     

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , almanya , alman , 15 temmuz , sığınma
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