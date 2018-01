Alman Belediye Başkanı, Yeşil Camiyi ziyaret etti

CAMİ derneği yöneticileri ve cemaatle bir araya gelen Jaecke ve Aşıkoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Belediye Başkanı Michael Jaecke, şunları söyledi: “Mabede yapılan saldırı bizleri de üzmüştür. Sosyal ve eğitime yönelik çalışmaları şimdiye kadar birlikte yapıyorduk. Bunları yaparken de sizlerin kendi memleketlerinizde hissetmenizi istedik ve biz de bundan mutlu oluyorduk. Komşular arasında güzel muhabbet vardı, hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Güvenli bir ortamın oluşması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Huzur içerisinde Minden’de yaşamanızı istiyoruz. Uzun yıllar huzur ve muhabbet ortamında yaşadık ve bundan sonra da devam edecek.”





'MÜSLÜMANLAR ENDİŞELİ'

DİTİB Genel Başkanı Aşıkoğlu ise şöyle konuştu: “Ocak ayında artış gösteren cami saldırılarında can kaybının yaşanmaması tek tesellimizdir. Mabetlere yönelik saldırı ve şiddet eylemlerini, ayrıca toplumsal kargaşanın her türlüsünü bütün kararlılıkla ve şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar ülkede yaşayan Müslümanları endişeye sevk ediyor. Emniyet birimlerinin bir an önce suçluları yakalayıp, kanun önüne çıkarmasını ümit ediyoruz.”