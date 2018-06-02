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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.06.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

Alman basınında Rusya'yı kızdıracak iddia: NATO'dan 30 bin kişilik yeni birlik

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Alman basınında Rusya'yı kızdıracak iddia: NATO'dan 30 bin kişilik yeni birlik

NATO’nun 30 gün içinde harekete geçebilecek 30 bin askerden oluşacak bir birliğin kurulmasını planladığı ileri sürüldü.

Almanya’da yayımlanan “Welt am Sonntag” gazetesindeki haberde, NATO’nun Rusya’dan yapılacak bir saldırıya karşı reaksiyon yeteneğini iyileştirmek istediğine dikkati çekildi. Gazetenin, NATO diplomatlarına dayandırdığı haberinde, ittifakın kriz durumlarında 30 gün içinde harekete geçebilecek ve 30 bin askerin yer aldığı bir birlik oluşturmayı planladığı iddia edilerek, bu gücün yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle donatılmasının öngörüldüğü savunuldu.

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

Alman basınında Rusyayı kızdıracak iddia: NATOdan 30 bin kişilik yeni birlik



NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katılacağı ve gelecek hafta Brüksel’de yapılacak toplantıda bu konunun müzakere edileceği bilgisi paylaşılan haberde, temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

NATO çevrelerinde, yeni kurulacak birlikte “Almanya’nın öncü rol oynayacağının” ifade edildiği savunulan haberde, bir NATO diplomatının da “caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermek için daha hızlı olmalıyız ve çok sayıda askeri ve teçhizatı hızlı taşımamız lazım.” sözlerini kullandığı kaydedildi.

Haberde, yeni müdahale gücünün kurulması inisiyatifinin ABD’den geldiği yazıldı.

NATO’nun ayrıca ağır silah ve teçhizatı hızlı taşımak için "askeri hareketliliği" geliştirmek istediğine işaret edilen haberde, bunun için altyapının iyileştirilmesi, idari engellerin azaltılması ve siyasi kararların alınmasının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Alman basınında Rusyayı kızdıracak iddia: NATOdan 30 bin kişilik yeni birlik

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