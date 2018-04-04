Alman basını iddia etti: ‘Türkiye-AB mülteci sözleşmesi sallantıda’
2015 sonbaharında yaşanan Avrupa’ya mülteci akınını önlemek için AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin sallantıda olduğu iddia edildi.
Spiegelonline’a göre AB ülkeleri mülteciler için para yardımında yan çiziyor. AB ile Türkiye 18 Mart 2016’da mülteci akınını durdurmak için sözleşme imzalamıştı. Türkiye’nin göçü önlemesi ve kaçak mültecileri geri alması karşılığında AB, Türkiye’ye vize muafiyeti, AB üyelik müzakerelerini genişletme ve mülteciler için 6 milyar Euro para yardımı ödemeyi kabul etti. Vize muafiyeti ve üyelik müzakereleri sözünü yerine getirmeyen AB, şimdi de mülteciler için kalan para yardımını ödemede anlaşmazlığa düştü.
KOMİSYON’A ORTAK MEKTUP
İlk yardım dilimi 3 milyar Euro’nun üçte birini AB Komisyonu üstlendi. Üçte ikisi ise üye ülkelere ekonomik gücüne göre paylaştırıldı. AB Komisyonu 3 milyar Euro’luk ikinci dilimin de aynı prensip üzerinden ödenmesini istiyor. Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya geri kalan 3 milyar Euro’nun tamamının AB Komisyonu tarafından ödenmesi için ortak mektup yazdı. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker ise bu talebi reddediyor. m Celal
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