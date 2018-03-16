Alman Bakan'dan çıkış: İslam Almanya'ya ait değil

'İSLAM KONFERANSI ÖNEMLİ'

İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığı yönündeki bir soruyu cevaplandıran Seehofer: “Hayır. İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hiristiyan değerlerden oluşuyor. Tabi ki bizde yaşayan Müslümanlar Almanya'ya aittir. Ama bu elbette biz kendi geleneklerimizden ve görgü kurallarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelmez” dedi. Almanya'da yeniden İslam Konferansı'na ihtiyaç olduğunu belirten Seehofer “Kesinlikle İslam Konferansına ihtiyacımız var. Benim için İslam Konferansı çok önemli. İslami derneklerle aynı masaya oturmamız lazım, onlarla diyalog arayışında olmalıyız. Benim mesajım; Müslümanlar bizimle yaşamak zorunda, yanımızda veya karşımızda değil. Bir şeylere ulaşmak için karşılıklı anlayış göstermeliyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizle konuşursak başarılı oluruz” dedi.

'APTALLIK OLUR'

Göçmen kökenli birinin kabinede yer alması iyi olmaz mıydı sorusuna ise Seehofer “Ben karşı bir soru sorayım. Sağlık bakanı olmam için doktor mu olmak zorundayım. Politikacılar toplumu refaha kavuşturacak şeyler yapmalı. Bunun için de insanın fikri ve yeteneği olması gerekir. Sadece göçmen kökenli özelliği bulunan kimse iyi bir politikacı olmaz” dedi. En büyük sorumluluklarının ülkeye bir arada tutmak olduğunu söyleyen Seehofer “Bu yüzden ben yurt bakanıyım. Vatan insanlar için çok önemli. Vatanı sadece halklar olarak değerlendirmek aptallık olur.

SINIR DIŞILAR ARTACAK MESAJI

Seehofer, demecinde sınır dışı edilmelerin artacağının mesajını da verdi. Göç ile mücedele ile ilgili ise İçişleri Bakanı şunları söyledi: “Federal hükümet sınır dışı edilmelerde daha fazla sorumluluk almalı. Mülteci başvurusu ret edilenler hızla sınır dışı edilmeli. Hızlı sınır dışılar için bir master planı hazırlanmalı. Göçe neden olan gerekçelere çözüm ilgili ülkelerde bulunmalı.” 68 yaşındaki Seehofer, ilerleyen yaşının çalışmasına engel olup olmayacağı yönündeki soruya ise “Benim yaşım hiç problem değil. Benim yaşımda olu da aktif olan yüzler insan tanıyorum. Şirketleri yönetiyorlar. Büyük başarılar elde ediyorlar. Yaşlı olmak engel değil. Genç olmak bir kazanç değil” dedi.

MERKEL 'İSLAM AVRUPA'YA AİTTİR' DEMİŞTİ

Almanya'da 2006 yılında dönemin içişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, İslam Konferansını topladığı sırada İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu açıkladı. Dönemin İçişleri Bakanı Schaeuble İslam'ın Avrupa'nın da bir parçası olduğunu söylerken, dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise iki Almanya'nın birleşme kutlamalarının yapıldığı 3 Ekim 2010 yılında “İslam Almanya'ya aittir” dedi. 2015 yılında Başbakan Merkel de Wulff'a destek çıkarak “Ben de aynı görüşteyim” dedi.