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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerAlman Bakan'dan çıkış: İslam Almanya'ya ait değil
Dünya Alman Bakan'dan çıkış: İslam Almanya'ya ait değil
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Dünya
16.03.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Alman Bakan'dan çıkış: İslam Almanya'ya ait değil

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Alman Bakan'dan çıkış: İslam Almanya'ya ait değil

ALMANYA'nın yeni İçişleri Bakanı Horst Seehofer yeni görevine başlar başlamaz verdiği ilk demecinde İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını söyledi. Bild Gazetesine özel demeç veren 68 yaşındaki yeni İçişleri Bakanı Seehofer “Müslümanlar bizim yanımızda değil, bizimle yaşamak zorundalar” da dedi.

'İSLAM KONFERANSI ÖNEMLİ'

İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığı yönündeki bir soruyu cevaplandıran Seehofer: “Hayır. İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hiristiyan değerlerden oluşuyor. Tabi ki bizde yaşayan Müslümanlar Almanya'ya aittir. Ama bu elbette biz kendi geleneklerimizden ve görgü kurallarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelmez” dedi. Almanya'da yeniden İslam Konferansı'na  ihtiyaç olduğunu belirten Seehofer “Kesinlikle İslam Konferansına ihtiyacımız var. Benim için İslam Konferansı çok önemli. İslami derneklerle aynı masaya oturmamız lazım, onlarla diyalog arayışında olmalıyız. Benim mesajım; Müslümanlar bizimle yaşamak zorunda, yanımızda veya karşımızda değil. Bir şeylere ulaşmak için karşılıklı anlayış göstermeliyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizle konuşursak başarılı oluruz” dedi.

'APTALLIK OLUR'

Göçmen kökenli birinin kabinede yer alması iyi olmaz mıydı sorusuna ise Seehofer “Ben karşı bir soru sorayım. Sağlık bakanı olmam için doktor mu olmak zorundayım. Politikacılar toplumu refaha kavuşturacak şeyler yapmalı. Bunun için de insanın fikri ve yeteneği olması gerekir. Sadece göçmen kökenli özelliği bulunan kimse iyi bir politikacı olmaz” dedi. En büyük sorumluluklarının ülkeye bir arada tutmak olduğunu söyleyen Seehofer “Bu yüzden ben yurt bakanıyım. Vatan insanlar için çok önemli. Vatanı sadece halklar olarak değerlendirmek aptallık olur. 

SINIR DIŞILAR ARTACAK MESAJI

Seehofer, demecinde sınır dışı edilmelerin artacağının mesajını da verdi. Göç ile mücedele ile ilgili ise İçişleri Bakanı şunları söyledi: “Federal hükümet sınır dışı edilmelerde daha fazla sorumluluk almalı. Mülteci başvurusu ret edilenler hızla sınır dışı edilmeli. Hızlı sınır dışılar için bir master planı hazırlanmalı. Göçe neden olan gerekçelere çözüm ilgili ülkelerde bulunmalı.” 68 yaşındaki Seehofer, ilerleyen yaşının çalışmasına engel olup olmayacağı yönündeki soruya ise “Benim yaşım hiç problem değil. Benim yaşımda olu da aktif olan yüzler insan tanıyorum. Şirketleri yönetiyorlar. Büyük başarılar elde ediyorlar. Yaşlı olmak engel değil. Genç olmak bir kazanç değil” dedi. 

MERKEL 'İSLAM AVRUPA'YA AİTTİR' DEMİŞTİ

Almanya'da 2006 yılında dönemin içişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, İslam Konferansını topladığı sırada İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu açıkladı. Dönemin İçişleri Bakanı Schaeuble İslam'ın Avrupa'nın da bir parçası olduğunu söylerken, dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise iki Almanya'nın birleşme kutlamalarının yapıldığı 3 Ekim 2010 yılında “İslam Almanya'ya aittir” dedi. 2015 yılında Başbakan Merkel de Wulff'a destek çıkarak “Ben de aynı görüşteyim” dedi.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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