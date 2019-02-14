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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
14.02.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Alkollü halde kaza yapan kadın hakim gözaltına alındı

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Alkollü halde kaza yapan kadın hakim gözaltına alındı

ABD’de alkollü halde araç sürerken kaza yapan kadın hakim, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Hampden şehrinde meydana gelen olayda, Portage şehri medeni hukuk mahkemesi yargıcı Becky Doherty, alkollü halde araç kullanırken, aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptı. Polis, kadın hakimi gözaltına aldı.

Yerel basın, karakola götürülen kadının, polislere 'yargıç' olduğunu söylediğini; ancak polislerin sarhoş şekilde kaza yapan kadına işlem yaptığını yazdı.

Polis, alkollü şekilde kaza yapan kadın hakimi gözaltına aldı
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Polisin üniformasında bulunan kamera tarafından kayda alınan görüntülerde, kaza yapmış aracı fark eden polisin, sürücünün durumunu kontrol etmek için araca yaklaştığı görülüyor. Kadına ne olduğuyla ilgili birkaç soru soran polis, aracın kapısındaki 'kusmuğu' fark edip, kadına alkol alıp almadığını soruyor ve kadından ‘evet’ cevabını alıyor.

Daha sonra karakola götürülmek üzere polis ekip aracına alınan kadın araçtayken, ‘şu anda çok öfkeliyim, çok alkollüyüm diye bağırıyor. Araçta ağladığı görülen kadın daha sonra karakola götürülüyor. Kadının ayakta durabildiğinden emin olan polis, kadını nezarete alıyor.

Alkollü halde kaza yapan kadın hakim gözaltına alındı

Ayrıca görüntülerde, kadının, kendisine verilen evrakta ‘sürücü’ kısmına imza atması gerekirken polisin uyarısına rağmen ‘tanık’ kısmına imza atmaya çalıştığı görülüyor.

Polisin yaptığı açıklamada, alkol metre testini reddeden Portage şehri medeni hukuk mahkemesi yargıcı Becky Doherty’nin alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı; ehliyetine de el konulduğu belirtildi.

Alkollü halde kaza yapan kadın hakim gözaltına alındı

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