Alihaydar Süleymanov’un hayatını yazdı

KÖLN’de yaşayan Samiye Kaplan (67), 340 sayfalık yeni kitabı hakkında şunları söyledi:

“Altı yıllık bir çalışma olan kitabım İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin’de gazetecilik yapan ve iki yıl yaşayan babam Alihaydar Süleymanov’ın hayatını içeriyor. Babam büyük bir ayrılık acısı yaşıyor. Savaştan ötürü eşini ve çocuklarını göremiyor. 1941 yılında Azerbaycan’da yaşarken Kırım’a Rus askeri olarak gidiyor. 1943 yılında Alman askerlerinin tarafına geçtikten sonra Berlin’e gönderiliyor. Asıl mesleği hukukçu olan Alihaydar Süleymanov, ABD esiri olarak Napoli’ye sürülüyor. ABD güçleri esirleri oradan da Sibirya’ya gönderip Ruslara teslim ederken, Mısır Kralı Faruk, 450 esiri Kahire’ye kaçırıyor. Bu kaçırdığı esirler arasında babam Alihaydar Süleymanov da var. İki yıl Mısır’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye iltica yapıyor. Azerbaycan’a bir daha girmesi mümkün olmuyor. 5 çocuğu ve eşini hayatının sonuna kadar göremiyor. Bu acı dramı ve bir daha kavuşamamanın öyküsünü kaleme aldım. Yaman Ayrılık, babamın yaşadığı gerçek bir hayat öyküsüdür.”

66 YIL SONRA ATA YURDUNDA

“Bunu yazarak paylaştığım için çok mutluyum. Çünkü 66 yıl sonra Azerbaycan’daki babamın bir daha göremediği yaşayan evlat ve torunlarıyla buluşup tanıştık. Bakü’ye bir kaç gittim ve babamın ruhunu yad ettim.”