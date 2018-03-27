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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
27.03.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

Alevlerin içerisinden mesaj attılar: Anne baba yanıyoruz

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Alevlerin içerisinden mesaj attılar: Anne baba yanıyoruz

Rusya Sibirya’da alışveriş merkezinde çıkan yangında 45 çocuk can verdi, ölü sayısı 67’ye ulaştı, 11 kişi ise kayıp. Çocuklar ailelerine ölmeden önce mesaj gönderdi: “Anne baba kurtar beni. Yanıyoruz”, “Sizi çok seviyorum ama buradan sağ kurtulmamız imkânsız. Hepinizi öpüyor ve sarılıyorum”.

Rusya’nın Sibirya bölgesi Kemerovo kentindeki “Zimnaya Vişnya” (Kış vişnesi) alışveriş merkezinde Pazar günü çıkan yangın milli felakete dönüştü. İhmalkarlığın yol açtığı trajedide 45 çocuk can verirken, toplam ölü bilançosu 67 kişi olarak açıklandı. 11 kişinin hala kayıp sayıldığı için akşama doğru sayının 70 kişiyi aşacağı tahmin ediliyor.

Yangının yol açtığı trajedinin boyutu Rusya halkına gece saatlerinde ulaşmaya başladı. Başkenti Moskova’dan uzak Kemerovo şehri yerel yönetimi ilk başta ölü sayısını örtbas etmeye çalıştığı gözlendi. Ancak Pazar akşamı saatler 21:00 gösterdiği sırada yanmaya devam eden AVM’nin içinde çocuğu çocuk olmak üzere 100 yakın kişinin kaldığı sosyal ağlarda duyuruldu.

Ardından Rusya halkını şoka uğratan trajediyle ilgili gerçekler çorap söküğü gibi sıralanmaya başladı. AVM’den son anda kaçarak canını kurtaran 40 yaşlarındaki Mihail şunları anlatıyordu “Ben eşim ve çocuğumuzla dördüncü kattaki üç sinema salonundan birisinde film izliyorduk. Aniden ilk sıralardan yangın, yangın çığlıkları geldi. Film oynamaya devam ediyordu. Yangın alarmı da çalmadı. Ufaklığını kucağıma alarak karanlık salonda kapıyı bularak dışarı çıktığımızda koridor kara dumanlarla kaplanmıştı. Geride kalan iki sinema salonu kapısı ise hala kapalıydı. Hele üçüncü salonda sırf çocukların bulunduğunu görmüştüm. Sınıf öğretmeni onları toplayıp çizgi film izlemeye getirmişti. Korkarım o salondan kurtulan kimse olmadı. Biz apar topar koşarak son anda çanımızı kurtardık desem yeridir” dedi.

Yangının çıkışında üç ihtimal

Rusya Acil Durumlar Banaklığı ise yıkılma tehlikesi bulunan AVM içinde inceleme yapamadığı için yangının çıkış nedeni hakkında şimdilik ancak görgü tanıklarına dayanarak varsayımlarda bulunuyor. Birinci şıkka göre yangın AVM’nin en üst katında çocuk eğlence merkezinin bulunduğu alanda atlıkarınca ile başlamış. Ardından plastik oyuncaklara sıçrayarak kısa sürede tüm katı kaplamış. İkinci şık yangının birkaç yaramaz çocuk tarafından ateşlenen çakmakla başladığı şeklinde. Üçüncü ihtimal ise yangının sinema salonlarından birinde meydana gelen elektir kısa devresiyle başladı.

Yanan çocuklardan veda mesajları

Rusya sosyal ağlarında en acıklı yayınlar ise AVM’de alevler tarafından kuşatılarak kapanda kalan çocukların yakınlarına gönderdiği son veda SMS mesajları. Kimi mesajlarda “anne baba kurtar beni. Yanıyoruz” satırları okunurken, Başkalarında “Sizi çok seviyorum, ama buradan sağ kurtulmamız artım imkansız. Hepinizi öpüyor ve sarılıyorum” veda notları yayınlandı.

Hiçbir yangın söndürme sistemi çalışmadı

Rusya’daki AVM yangını faciasında yürek burkan bir başka gerçek içerdeki insanların hayatını kurtarması gereken hiçbir sistemin çalışmamış olması. Sayısız görgü tanığına göre ilk başta alışveriş merkezinin yangın alarm sistemi çalışmadı. Ardından bu tür yapılanda bulunması zaruri özel yangın söndürme tertibatı da devreye germedi. Bunlar yetmiyormuşçasına AVM’nin ana girişi dışındaki tüm acil çıkışlar sıkı sıkıya kilitlenmişti.

Putin açıklama yapmadan programını değiştirmekle yetindi

Trajedinin üzerinden yarım gün geçmesine rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin ekranlara çıkıp halka hitaben konuşma yapmamış olması da dikkat çekti. Putin’in sadece Kremlin Sarayında bir ödül töreni seremonisini iptal ettiği açıklandı. Moskova’dan 3 bin km uzaktaki Kemerovo bölgesi yönetimi ise yarından itibaren 3 günlük matem ilan edileceğini duyurdu. Yangında yakınlarını kaybedenlere 1 milyon ruble (yaklaşık 66 bin TL) ödeme yapılacağı anons edildi. Acılı aileler ise “Parınızı istemiyoruz. Çocuklarımızı geri getirin” diye Kemerovo meydanında haykırıyor.

Bu kadar çocuk son olarak Beslan terör saldırısında hayatını kaybetmişti

AVM yangınında 45 çocuğun hayatını kaybetmesi durumu daha da trajik hale getirdi. Rusya’da topluca bu kadar çocuk son olarak 2004 yılında Çeçen teröristlerin Osetya’da Beslan kasabası ilkokulunu bastığında kaydedilmişti. Beslan’da bir günde 134 çocuk ölmüştü.

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