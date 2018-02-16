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    Aleviler orucunu Bundestag’ta açtı

    Ali VARLI / BERLİN
    16.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yaşayan Aleviler hızır orucunu, Federal Meclis’in çatısı altında bulunan ‘inanç odası’nda açtı. Aleviler, ‘delil uyandırıp’ ve ‘lokma pay’ ettiler, saz çalıp deyiş okudular.

    ALMANYA Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Dedeler Kurulu’nun talebi üzerine, hızır orucunun son günü Federal Meclis’te yapılan ibadete Meclis Başkanlığı adına SPD milletvekili Elvan Korkmaz ev sahipliği yaptı. Korkmaz, “Federal Meclis’te ilk kez lokma pay edildi, oruçlar açıldı. Federal Meclis’in Alevi inancına ev sahipliği yapmasını önemsiyorum. Çünkü Aleviler bu toplumun önemli bir parçası. Her alanda topluma önemli katkılar sundu. İbadetlerini meclis çatısı altında, sembollerinin de bulunduğu inanç odasında yapmaları önemli bir mesaj” dedi. 

    Aleviler orucunu Bundestag’ta açtı

    SPD’li federal milletvekili Kerstin Griese, Yeşiller milletvekili Ekin Deligöz, eski milletvekili Özcan Mutlu, AABF Başkanı Hüseyin Mat, AABF Dedeler Kurulu Başkanı Cafer Kaplan da lokma verilirken hazır bulundu. Dede Cafer Kaplan ile Naime Nayman Ana dualar okudu. Hasan Doğan Dede saz çalıp deyişler seslendirdi. Ardından beraber getirilen lokmalar pay edilip oruç açıldı. Kaplan, “Hızır orucunun son gününde oruç tutanlar lokmalarını paylaştı. Biz de Hızır niyetine, ezilen halklar aşkına, savaşa karşı barış için ve kardeşlik adına delilimizi uyandırdık. Gülbang verdik ve Hızır aşkına hazırlanan lokmalar dağıttık” dedi.

    Aleviler orucunu Bundestag’ta açtı

    İNANÇ ODASINDA KUTSAL KİTAPLAR
    Federal Meclis’in birinci katında bulunan İnanç Odası’nda üç dinin kutsal kitabı bulunuyor. Federal Meclis Başkanlığı geçen yıl aldığı kararla inanç odasına Alevi inancının simgelerinin yerleşmesine izin verdi. İnanç odasında Hz. Ali’nin resminin yanı sıra bir de minik bir saz bulunuyor.

    Aleviler orucunu Bundestag’ta açtı

    Aleviler orucunu Bundestag’ta açtı

    Aleviler orucunu Bundestag’ta açtı

    Etiketler: ALMANYA , Aleviler , hızır orucu , Bundestag
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