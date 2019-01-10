Alanya’ya Rus başkan adayı
Antalya’nın Alanya ilçesinde 8 yıldır yerleşik yaşayan Rus Anastasia Petrova Çetinkaya (36), Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.
Alanya’da Türk gazeteciyle evli olan, iş ve proje geliştirme uzmanı ve bir dergide Rusça makaleler yazan Çetinkaya, ‘Değişim sende’ sloganıyla hareket ettiğini söyledi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde adaylığını açıklayan Çetinkaya, “Alanya’yı çok seviyorum. Ben seçime Türk vatandaşı olarak katılıyorum. Tecrübem ve ekibim var. Hiçbir dezavantajım yok, 5 dil biliyorum” diye konuştu.
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