Alabora olan gemide 24 saat
ABD’nin Georgia eyaleti açıklarında önceki gün alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettebat dün ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güney Koreli bir şirkete ait olan çok sayıda otomobilin yüklü olduğu kargo gemisi Golden Ray, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından alabora olmuştu. Gemide bulunan 24 kişilik mürettebattan 20’si kurtarılmış ancak makine dairesinde çalıştığı belirtilen 4 kişi gemide 1 gün mahsur kalmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle