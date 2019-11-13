Akşam alınan kalori kalp riskini arttırıyor
ABD’de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp-damar rahatsızlığı riski artıyor.
ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre, günlük kalori ihtiyacının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınların kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riski daha yüksek. Amerikan Kalp Sağlığı Derneği’nin yıllık konferansında sunulacak araştırmada saat 18.00’den sonra kalori miktarındaki her yüzde 1’lik artışın, kan basıncını arttırdığı ve vücut kitle indeksine olumsuz etki bıraktığı belirtildi.
GÜNLÜK İHTİYACIN YÜZDE 30’U
Saat 20.00’den sonra alınan kalorilerde de benzer bir sonuç elde edildi. Amerikan Kalp Sağlığı Derneği’nin 7 kriterinin baz alındığı araştırmada sigara kullanımı, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, kolesterol, kan basıncı ve kan şekeri bulunuyor. Katılımcıların dijital olarak ‘neyi, ne kadar ve ne zaman’ yediklerini kayıt altına almasıyla yapılan bir yıllık araştırmanın sonucunda, günlük kalori ihtiyacının büyük bölümünü 18.00’dan sonra tüketen kadınların kan şekerini ve tansiyonunu dengede tutmalarının da daha zor olduğu saptandı. Araştırmacılar saat 18.00’den sonra günlük kalori ihtiyacının yüzde 30’undan fazlasının tüketilmemesini tavsiye etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle