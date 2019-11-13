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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akşam alınan kalori kalp riskini arttırıyor

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Akşam alınan kalori kalp riskini arttırıyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp-damar rahatsızlığı riski artıyor.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre, günlük kalori ihtiyacının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınların kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riski daha yüksek. Amerikan Kalp Sağlığı Derneği’nin yıllık konferansında sunulacak araştırmada saat 18.00’den sonra kalori miktarındaki her yüzde 1’lik artışın, kan basıncını arttırdığı ve vücut kitle indeksine olumsuz etki bıraktığı belirtildi.

GÜNLÜK İHTİYACIN YÜZDE 30’U

Saat 20.00’den sonra alınan kalorilerde de benzer bir sonuç elde edildi. Amerikan Kalp Sağlığı Derneği’nin 7 kriterinin baz alındığı araştırmada sigara kullanımı, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, kolesterol, kan basıncı ve kan şekeri bulunuyor. Katılımcıların dijital olarak ‘neyi, ne kadar ve ne zaman’ yediklerini kayıt altına almasıyla yapılan bir yıllık araştırmanın sonucunda, günlük kalori ihtiyacının büyük bölümünü 18.00’dan sonra tüketen kadınların kan şekerini ve tansiyonunu dengede tutmalarının da daha zor olduğu saptandı. Araştırmacılar saat 18.00’den sonra günlük kalori ihtiyacının yüzde 30’undan fazlasının tüketilmemesini tavsiye etti.

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