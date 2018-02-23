‘Akraba’lı Afrin itirafı

Nauert basın toplantısında, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin açıklamalarda bulunurken Suriye’nin doğusunda terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşan diğer bir terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin’e doğru kaymaya başladığını belirtti.

Sözcü, “Afrin’de olup bitenler DEAŞ’a karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor. Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin’e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. Bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi DEAŞ’la mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz” dedi.