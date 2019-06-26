AKPM’nin Rusya daveti Ukrayna’yı öfkelendirdi
KIRIM’ı ilhak ettikten sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) oy hakkı elinden alınan Rusya, beş yıldır süren krizin ardından önceki gece geç saatlerde yapılan oylamayla bu hakkı yeniden elde etti.
Üye ülkelerin kurullarda yer alma, görüş bildirme ve oylamaya katılma haklarının iptal edilemeyeceği ve dondurulamayacağı vurgusunun yer aldığı karar, 62’ye karşı 118 oyla kabul edildi. 10 parlamenter ise çekimser kaldı. Rusya, 2014’ten beri AKPM’ye delegasyon göndermiyor ve 2017’den bu yana da Avrupa Konseyi’ne üye olmaktan kaynaklanan bütçe yükümlülüklerini yerine getirmiyordu. Rusya’nın yapması gereken ödeme 87.2 milyon Euro seviyesine ulaşmış durumda.
KİEV’DEN SERT TEPKİ
Karar Rusya’da memnuniyetle karşılanırken Ukrayna’dan sert tepki geldi. Ukrayna delegasyonu AKPM bünyesindeki çalışmalarını askıya almaya karar verirken Cumhurbaşkanı Zelensky karar nedeniyle düş kırıklığı yaşadığını belirterek, “Ne yazık ki, Avrupalı ortaklarımız bizi dinlemedi” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle