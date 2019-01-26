AKPM’de gergin oturum
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), acil gündem maddesi olarak ele alınan “Türkiye’de Siyasi Muhalefet Üyelerinin Ağırlaşan Durumu” başlıklı karar tasarısının görüşüldüğü genel kurul oturumunda gergin tartışmalar yaşandı.
Karar aleyhine sadece AKPM Türk heyetinin HDP milletvekilleri dışındaki üyeleri ve Azeri parlamenterler oy kullandı. Hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları konularında gerileme yaşandığının, dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklu olan parlamenterlerin durumlarının kaygı verici olduğunun vurgulandığı karar, 20’ye karşı 72 oyla kabul edildi. Kararda, muhalefet milletvekillerinin haklarına tam saygı gösterilmesi, dokunulmazlıkları 2016’da kaldırılan parlamenterlerin serbest bırakılması, Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen kararın uygulanması gibi talepler yer alıyor.
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