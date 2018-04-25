AKPM: OHAL’i kaldırın
AVRUPA Birliği Komisyonu’nun geçen hafta açıkladığı Türkiye Raporu’nun öncelikli mesajları arasında yer alan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması çağrısına bir yenisi eklendi.
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), darbe girişimini sert şekilde kınarken ‘orantısız’ olarak nitelediği OHAL’e son verilmesini istedi. Son yıllarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) kısıtlama getiren Ukrayna ve Fransa’yı da ilgilendiren kararın Türkiye’ye yönelik bölümünde, hükümetin sahip olduğu yetkilerin genişliği, alınan önlemlerin gerçek ve tüzel kişiler üzerindeki kalıcı etkisi ile uygulamanın durumun gerektirdiğinin ötesine geçmesi, OHAL’in ‘orantısızlığına’ gerekçe gösterildi.
AKPM’de 4’e karşı 110 oyla kabul edilen, 7 parlamenterin ise çekimser kaldığı kararda, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun bağımsız, tarafsız ve şeffaf şekilde çalışmasının sağlanması istendi. OHAL’in kaldırılmasının ardından AİHS’ye yönelik kısıtlamaya son verilmesi de AKPM’nin talepleri arasında yer aldı.
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