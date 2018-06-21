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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
21.06.2018 - 06:28, Son Güncelleme:

Akkuyu'da casus var! Rus yöneticiye 20 yıl hapis istemi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Akkuyu'da casus var! Rus yöneticiye 20 yıl hapis istemi

Rusya güvenlik servisi (FSB) inisiyatifiyle devlet kontrolündeki en büyük elektrik dağıtım şirketi “İnter RAO” kadın yöneticilerinden Karina Tsurkan başka bir ülke adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Tsurkan, 2017 yılına kadar Türkiye’de inşa edilecek ilk nükleer santral Akkuyu projesi yönetim kurulunda da yer almıştı.

Moldova cumhuriyeti kökenli İnter RAO şirketi yönetici ve hissedarlarından Karina Tsurkan’ın tutuklandığı daha geçtiğimiz Cuma günü basına sızmıştı. Ancak isim çakışması söz konusu olabileceği için haber teyit edilmemişti. Varsayımlar kadının baba ismi Valeryevna kısmının da Çarşamba günü kesinleşmesi üzerine casusluk suçlamasıyla tutuklanan kişinin gerçekten Karina Tsurkan olduğu kesinleşmiş oldu.

Moskova’daki Lefortovo cezaevinde tutulan ve ilk duruşmaya çıkmayı bekleyen Karina Tsurkan hakkında çalıştığı şirket RAO da açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada tutuklu yöneticinin bir süreden beri yıllık izinde sayıldığı ve şahsi etrafında cereyan eden tatsız olayların şirket dışında yaşandığı vurgusu yapıldı.
Bu arada Tsurkan’ın neyle suçlandığı da ortaya çıktı. Rus TASS ajansına bilgi veren bir savcılık görevlisi Tsurkan’ın Romanya gizli servisiyle işbirliği yaparak Rusya’ya ait devlet sırrı sayılan bilgileri sızdırdığını söyledi. Rusya ceza yasası 276’cu maddesi uyarınca görülecek davada kadın yönetici hakkında 10 ila 20 yıl arasında hasis cezası talep edilecek.

Akkuyu projesinde de yer almıştı

Rusya’da Romanya adına casusluk yapmakla suçlanan Karina Tsurkan, Türkiye’de Rusya tarafından inşa edilmeye başlanan ilk nükleer santral Akkuyu yönetiminde de yer almıştı.

Rosatom yanı sıra İnter RAO şirketi de ileride santralde üretilecek elektriğin satıcısı olarak ortaklardan biri olduğu için Akkuyu yönetimine bu şirketten de temsilci atanmıştı. Böylece Karina Tsurkan 2017 yılına kadar Akkuyu yönetim kurulunda görev yapmış oldu. 2017 Şubat ayında Tsurkan’ın yerini Türkiye’den Hasan Cüneyt Zapsu aldı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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