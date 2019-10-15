Akıncı’nın sözleri KKTC Meclisi’nde tartışıldı: ‘Maksadını anlamadık’
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Barış Harekâtı ile Barış Pınarı operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. KKTC Meclisi oturumunda konuşan Tatar, Akıncı’nın açıklamalarının maksadını anlamadıklarını belirterek, “Kıbrıs’a Mehmetçik gelmeseydi, adada bir Türk kalmayacaktı” dedi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Meclisi oturumunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Tatar’ın konuşması öncesinde Barış Pınarı harekâtında şehit olanlar ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmasında Akıncı’nın açıklamalarını doğru bulmadığını ifade eden Tatar, “Söylediklerine kesinlikle katılmıyoruz” dedi.
‘HİÇBİR FAYDASI YOK’
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın maksadının ne olduğunu anlamadıklarının belirten Tatar, şöyle devam etti:
“Bu açıklamanın bize hiçbir faydası olmamıştır. Biz varlığımızı 1974’ten önce başlayan özverilerin sonucunda oluşan KKTC’nin çatısı altında yaşıyoruz. Kıbrıs Türk halkının geneli Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmez. Bu hak da Türkiye’nindir. İki gündür ortalık çalkalanıyor. Keşke hiç olmasaydı. Kafaları karıştıran bir duruma vesile oldu. Bu açıklama Kıbrıs Türk’ünün pozisyonunu temsil etmez.” Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı ile ilgili görüşlerini açıklayabileceğini ifade ederek, “Ama yanlış anlaşılmamak için Sayın Cumhurbaşkanı net olmalıdır. Ülkede ayrışmaya ihtiyaç yoktur” dedi.
‘İSTİFA ETMELİ’
Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hassas bir dönemden geçiyoruz. Her birimizin dikkat etmesi gerekiyor” uyarısı yaparken, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Akıncı, keşke böylesi
hassas bir dönemde bu açıklamayı yapmasaydı” görüşünü dile getirdi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi çıkarlar için milli davayı ayaklar altına aldığını öne sürerek “Ortaya çıkan durum nedeniyle Sayın Akıncı istifa etmelidir” dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler ise Akıncı’nın açıklamalarının çarpıtıldığını savundu. Öte yandan, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını protesto etti. TMT Mücahitler Derneği ile UHH üyeleri Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk koydu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle