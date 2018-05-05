Akıncı’nın çözüm teklifi Rum tarafını karıştırdı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rumlara yaptığı, “Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’deki Kıbrıs konferansında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mayasa koyduğu ilkeler üzerinden bir stratejik anlaşmaya varılması” çağrısı Kıbrıs Rum yönetimini de karıştırdı.
Sol çizgideki Rum ana muhalefet partisi AKEL, Rum lider Nikos Anastasiadis’i suçlayarak, “Guterres çerçevesiyle ilgili saklambaç oynamaktan vazgeç. Müzakerelerin yeniden başlamasını istiyorsan net söyle” dedi. Anastasiadis’in sözcüsü Prodromos Prodromu ise, AKEL’e, “Akıncı’nın tezlerini körü körüne destekliyor” karşılığını verdi.
GARANTÖRLÜK ISRARI
Taraflar arasında belge üzerindeki anlaşmazlık, Guterres çerçevesinin detaylarında gizli. Genel Sekreter Guterres, geçen yıl İsviçre’de garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katıldığı Kıbrıs konferansında, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün de kaldırılarak yeni bir sistemin getirilmesini de öneren bir çerçeve metni masaya koymuştu. Rumlar da aynı metin üzerinde değişiklik isteyerek, Türkiye’nin garantörlüğünün tamamen kaldırılması ve Türk askerlerin de çekilmesini istemişti. Bu noktada müzakereler kopmuştu. Rum lider Anastasiadis, Akıncı’ya verdiği cevapta, “Türkiye’den garantörlükten vazgeçtiğine dair doğrulama” isteyerek, dolaylı olarak teklife ret cevabı vermiş oldu.
ENERJİ KAYNAKLARI
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum tarafı ne yazık ki olmayan bir belge üzerinden cevap vererek Guterres çerçevesini sulandırmaya, çarpıtmaya devam edeceklerini gösterdi” dedi. Akıncı önceki gün bir kongrede yaptığı konuşmada ise, Kıbrıs’ta çözüm olması için şartları zorladığını ve özellikle çözüm olmaması halinde doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinden gerginliğin artacağını söyledi. Mustafa Akıncı, doğu Akdeniz’de İsrail ve Mısır’da bulunan doğalgaz rezervlerinin Kıbrıs adası üzerinden Türkiye ve Avrupa Birliği’ne ulaştırmanın en ucuz yol olduğuna dikkat çekti.
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