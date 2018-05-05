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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
05.05.2018 - 01:54, Son Güncelleme:

Akıncı’nın çözüm teklifi Rum tarafını karıştırdı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Akıncı’nın çözüm teklifi Rum tarafını karıştırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rumlara yaptığı, “Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’deki Kıbrıs konferansında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mayasa koyduğu ilkeler üzerinden bir stratejik anlaşmaya varılması” çağrısı Kıbrıs Rum yönetimini de karıştırdı.

Sol çizgideki Rum ana muhalefet partisi AKEL, Rum lider Nikos Anastasiadis’i suçlayarak, “Guterres çerçevesiyle ilgili saklambaç oynamaktan vazgeç. Müzakerelerin yeniden başlamasını istiyorsan net söyle” dedi. Anastasiadis’in sözcüsü Prodromos Prodromu ise, AKEL’e, “Akıncı’nın tezlerini körü körüne destekliyor” karşılığını verdi.

GARANTÖRLÜK ISRARI

Taraflar arasında belge üzerindeki anlaşmazlık, Guterres çerçevesinin detaylarında gizli. Genel Sekreter Guterres, geçen yıl İsviçre’de garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katıldığı Kıbrıs konferansında, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün de kaldırılarak yeni bir sistemin getirilmesini de öneren bir çerçeve metni masaya koymuştu. Rumlar da aynı metin üzerinde değişiklik isteyerek, Türkiye’nin garantörlüğünün tamamen kaldırılması ve Türk askerlerin de çekilmesini istemişti. Bu noktada müzakereler kopmuştu. Rum lider Anastasiadis, Akıncı’ya verdiği cevapta, “Türkiye’den garantörlükten vazgeçtiğine dair doğrulama” isteyerek, dolaylı olarak teklife ret cevabı vermiş oldu.

ENERJİ KAYNAKLARI

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum tarafı ne yazık ki olmayan bir belge üzerinden cevap vererek Guterres çerçevesini sulandırmaya, çarpıtmaya devam edeceklerini gösterdi” dedi. Akıncı önceki gün bir kongrede yaptığı konuşmada ise, Kıbrıs’ta çözüm olması için şartları zorladığını ve özellikle çözüm olmaması halinde doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinden gerginliğin artacağını söyledi. Mustafa Akıncı, doğu Akdeniz’de İsrail ve Mısır’da bulunan doğalgaz rezervlerinin Kıbrıs adası üzerinden Türkiye ve Avrupa Birliği’ne ulaştırmanın en ucuz yol olduğuna dikkat çekti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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