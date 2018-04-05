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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.04.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Akıncı: 'Yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir'

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Akıncı: 'Yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lideri Nikos Anastasiadis'le 16 Nisan'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Gerçekten bir yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir. Birlikte yürünecek bir yolumuz var mıdır? Yoksa herkes ayrı ayrı yollara mı gidecek? Bu görüşmenin önemi ve anlamı budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman'ı haftalık olağan görüşmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Akıncı, Rum lideri Anastasiadis ile 16 Nisan’da ara bölgede yapacakları görüşmenin müzakerelerin yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini ifade ederek bunun tarafların müzakerelere ilişkin bir niyet araştırması olduğunu söyledi.

Akıncı, "Halk tarafından seçilen temsilciler olarak bir araya gelip adanın geleceği hakkında ne düşündüğümüzü birbirimize söylememiz son derece gerekli oldu. Gelişmelere aynı bakış açısıyla mi bakıyoruz? Bugüne kadar yapılan ve yapılamayanlardan aynı dersleri mi çıkarıyoruz? Tüm bunları açık kalplilikle konuşmak üzere gideceğim." diye konuştu.

Görüşme hakkında ön yargıda bulunulmaması gerektiğini belirten Akıncı, ne görüşmeyi çok basite indirgemenin ne de gereğinden fazla anlamlar yüklemenin doğru olacağını dile getirdi.

Rum lideri Anastasiadis'in 5 yıllık yeni bir görev süresinin bulunmasından dolayı görüşmenin son derece önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Gerçekten bir yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir. Birlikte yürünecek bir yolumuz var mıdır? Yoksa herkes ayrı ayrı yollara mı gidecek? Bu görüşmenin önemi ve anlamı budur." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmada dönüşümlü başkanlık konusunda Rum lideri Anastasiadis'in henüz toplumuna açık ve net bir mesaj veremediğini söyleyerek "Konu dönüşümlü başkanlıkta düğümlenmiştir. Bir anlaşma için olmazsa olmazlardan birinin de ikiye bir oranında (iki yıl Kıbrıslı Rum bir yıl Kıbrıslı Türk) dönüşümlü başkanlıktır. Bunu Rum toplumuna izah edilebilmesi gerekir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk toplumuna, bir anlaşma ihtimalinde oluşacak her durumu anlattıklarını kaydeden Akıncı, Kıbrıs Rum yönetimi liderinin de dönüşümlü başkanlığın bir anlaşmanın olmazsa olmazı olacağını toplumuna söylemesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.  Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.
Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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