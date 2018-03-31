Akıncı ve Anastasiadis buluşma kararı aldı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, geçen yıl çöken Kıbrıs müzakerelerinin ardından ilk kez sosyal bir etkinlikte buluşma kararı aldı.
İki lider, Lefkoşa’da BM’nin denetimindeki ara bölgede 16 Nisan’da akşam yemeğinde yüzyüze gelecek ve Kıbrıs sorunuyla ilgili karşılıklı niyetlerini sorgulayacak. Anastasiadis, Şubat ayında yeniden başkan seçildikten sonra müzakerelere kaldığı yerden devam etmek istediğini dile getirmişti. Akıncı ise Temmuz ayında İsviçre’de çöken Kıbrıs müzakerelerinden sonra hiçbir şey olmamış gibi müzakerelere devam edemeyeceğini belirtmişti.
‘MÜZAKERE YA DA BAŞLANGICI DEĞİL’
BM’nin aracılığıyla Anastasiadis’le buluşmayı kabul eden Akıncı, “Bu bir müzakere ya da müzakere başlangıcı olmayacak, ancak gelecekle ilgili tarafların görüşmesi gerekiyor” dedi. Görüşmede Rumların kiraladığı, İtalyan ENI şirketine ait bir sondaj gemisinin Türk savaş gemileriyle Kıbrıs açıklarından uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan doğalgaz krizinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
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