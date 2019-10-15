Akıncı: 'Sözlerim çarpıtıldı'
Barış Pınarı harekâtını, “Akan su değil, kandır” diye değerlendiren ve sert tepkiler alan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yazılı cevap verdi.
Akıncı, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şöyle dedi: “Suriye´nin kendi sınırlarına sahip çıkabileceği, Türkiye´nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durum yaratılması elzemdir. Diplomasi ve diyalog tam da bunun için gereklidir. Diğer bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye çok daha güçlü olacaktır. Bu anlamda ifade ettiğim diplomasi ve diyalog ihtiyacının terör örgütleri ile diyalog çağrısı olarak yansıtılması çarpıtmadır. Barışı savunmak ne zamandır suç oldu? Kıbrıs Türk halkı ve devletinin bugünkü konuma ulaşmasında elbette Türkiye´nin desteğinin büyük payı vardır. Kıbrıs Türk halkının kendi iradesiyle karar verebilecek olgunluğa ulaştığı inancındayım.”
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