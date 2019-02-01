Akıncı: Rumlarla müzakereye hazırız
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay uzatan kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis’le teklif ettiği gevşek ya da adem-i merkeziyetçi federasyon müzakerelerine hazır olduğunu söyledi.
Akıncı, Kıbrıs’ta 1964’ten bu yana 55 yıldır Türk ve Rumlar arasında tampon görevi üstlenen Barış Gücü’yle ilgili bir dizi değerlendirmede bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı, “Türk tarafı olarak Barış Gücü’nün çekip gitmesini istemedik, ancak Rumlara rahatlık sağlayan bir alan yaratması nedeniyle görev tanımının değişmesini istiyoruz. Örneğin, Barış Gücü Ada’da sadece Rumların rızasını alıyor. Türklerin de rızasını almalı” dedi. Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta tarafları müzakereye çağırdığına dikkat çeken Akıncı, yeni bir oyalama niyeti olmaması halinde, Rum liderle gevşek federasyon teklifini, öngörülebilir bir zamanda sonuçlanması ve sonuç odaklı olması şartıyla görüşebileceğini kaydetti. Akıncı hafta sonu Ada’ya gelecek BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs özel temsilcisi Jane Holl Lute ile bir dizi görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.
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