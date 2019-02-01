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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akıncı: Rumlarla müzakereye hazırız

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Akıncı: Rumlarla müzakereye hazırız

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay uzatan kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis’le teklif ettiği gevşek ya da adem-i merkeziyetçi federasyon müzakerelerine hazır olduğunu söyledi.

Akıncı, Kıbrıs’ta 1964’ten bu yana 55 yıldır Türk ve Rumlar arasında tampon görevi üstlenen Barış Gücü’yle ilgili bir dizi değerlendirmede bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı, “Türk tarafı olarak Barış Gücü’nün çekip gitmesini istemedik, ancak Rumlara rahatlık sağlayan bir alan yaratması nedeniyle görev tanımının değişmesini istiyoruz. Örneğin, Barış Gücü Ada’da sadece Rumların rızasını alıyor. Türklerin de rızasını almalı” dedi. Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta tarafları müzakereye çağırdığına dikkat çeken Akıncı, yeni bir oyalama niyeti olmaması halinde, Rum liderle gevşek federasyon teklifini, öngörülebilir bir zamanda sonuçlanması ve sonuç odaklı olması şartıyla görüşebileceğini kaydetti. Akıncı hafta sonu Ada’ya gelecek BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs özel temsilcisi Jane Holl Lute ile bir dizi görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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