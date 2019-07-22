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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriAkıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak
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Dünya
AA
22.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

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Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayriresmi görüşme için bir araya gelecekleri duyuruldu.

HİDROKARBON ÖNERİSİ

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuzda Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.
Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

Bu öneri, Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasi parti liderleri tarafından reddedilmişti.

5'Lİ GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 Temmuz'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, kapsamlı çözüme yönelik sürecin açıklığa kavuşmasını sağlayacak 5'li bir gayriresmi toplantının yapılması için Guterres'i şahsen devreye girmeye çağırmıştı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Prodomos Prodromou, bunun üzerine bir açıklama yaparak, Akıncı'nın mektupta yaptığı gayriresmi 5'li toplantı için inisiyatif çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. Prodromou, Rum lider Anastasiadis'in Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu da belirtmişti.

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