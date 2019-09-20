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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıllı yolda Türk imzası

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Akıllı yolda Türk imzası

Almanya’da Prof. Şahin Albayrak’ın yönetimindeki sürücüsüz otomobiller için hazırlanan ‘akıllı yol’da test sürüşü başladı. Açılış törenine Alman ve Türk siyasilerin yanı sıra birçok bilim insanı da katıldı.

Almanya’nın önde gelen üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Şahin Albayrak’ın, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı ‘akıllı yol’un ilk etabı tamamlandı. Berlin’de Protokol Bulvarı olarak da bilinen 3.6 kilometre uzunluğundaki 17. Juni Caddesi’nde gerçekleştirilen ilk test sürüşleri de başarılı geçti. Deneme için sürücüsüz otomobile binen Prof. Albayrak’a, Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller eşlik etti. Açılışta, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da hazır bulundu. İlk etabın açılışını yapan Bakan Scheuer, “2002 yılında Passau’dan Berlin’e ilk kez geldiğimde, bu yol beni korkutmuştu. Prof. Albayrak ve ekibi şimdi bu yolu dijitalleştirdi. Herkes projelerden bahseder ama Prof. Albayrak yapar” dedi.

Akıllı yolda Türk imzası

EN KARMAŞIK YOLDA KAZALAR AZALACAK

Açılışta yol ile ilgili bilgiler veren Prof. Albayrak, “Akıllı otomobiller artık tek başına yeterli değil. Bunun için yolları da akıllı hale getirmek gerekiyor. Yapmış olduğumuz 3.6 kilometrelik yolun belli noktalarına onlarca sensör yerleştirdik. Sensörler günde 50 terabayt bilgi toplayabiliyor. Bu bilgiler de hem sürücülü hem de sürücüsüz otomobillerle paylaşılacak” diye konuştu. Prof. Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmalarını tamamladığımız yol dünyanın en karmaşık yolu. Dijitalleşme sayesinde bu yolda kazalar minimuma inecek. Sürücüsüz otomobiller burada daha güvenli seyredecek.” (Ali VARLI / BERLİN)

Akıllı yolda Türk imzası

PARK YERİ REZERVASYONU

Akıllı yol, sürücülere nerede boş park yeri olduğu bilgisini verecek. Sürücü park yerini kendisi için rezerve edebilecek ve gidip otomobilini park edebilecek.

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