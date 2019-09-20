Akıllı yolda Türk imzası
Almanya’da Prof. Şahin Albayrak’ın yönetimindeki sürücüsüz otomobiller için hazırlanan ‘akıllı yol’da test sürüşü başladı. Açılış törenine Alman ve Türk siyasilerin yanı sıra birçok bilim insanı da katıldı.
Almanya’nın önde gelen üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Şahin Albayrak’ın, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı ‘akıllı yol’un ilk etabı tamamlandı. Berlin’de Protokol Bulvarı olarak da bilinen 3.6 kilometre uzunluğundaki 17. Juni Caddesi’nde gerçekleştirilen ilk test sürüşleri de başarılı geçti. Deneme için sürücüsüz otomobile binen Prof. Albayrak’a, Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller eşlik etti. Açılışta, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da hazır bulundu. İlk etabın açılışını yapan Bakan Scheuer, “2002 yılında Passau’dan Berlin’e ilk kez geldiğimde, bu yol beni korkutmuştu. Prof. Albayrak ve ekibi şimdi bu yolu dijitalleştirdi. Herkes projelerden bahseder ama Prof. Albayrak yapar” dedi.
EN KARMAŞIK YOLDA KAZALAR AZALACAK
Açılışta yol ile ilgili bilgiler veren Prof. Albayrak, “Akıllı otomobiller artık tek başına yeterli değil. Bunun için yolları da akıllı hale getirmek gerekiyor. Yapmış olduğumuz 3.6 kilometrelik yolun belli noktalarına onlarca sensör yerleştirdik. Sensörler günde 50 terabayt bilgi toplayabiliyor. Bu bilgiler de hem sürücülü hem de sürücüsüz otomobillerle paylaşılacak” diye konuştu. Prof. Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmalarını tamamladığımız yol dünyanın en karmaşık yolu. Dijitalleşme sayesinde bu yolda kazalar minimuma inecek. Sürücüsüz otomobiller burada daha güvenli seyredecek.” (Ali VARLI / BERLİN)
PARK YERİ REZERVASYONU
Akıllı yol, sürücülere nerede boş park yeri olduğu bilgisini verecek. Sürücü park yerini kendisi için rezerve edebilecek ve gidip otomobilini park edebilecek.
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