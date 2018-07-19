Akıllı olun aileler
İngiliz uzmanlar, akıllı telefonlarıyla her gün saatlerce ilgilenen ebeveynlere, “Telefonla, sosyal medyayla değil, çocuklarınızla ilgilenin” uyarısında bulundu.
İngiltere’de aile ve ebeveynlik konusunda faaliyet gösteren Care for the Family Vakfı müdürü Katharine Hill, akıllı telefonların ebeveynleri çocuklarından uzaklaştırdığını öne sürdü.
İngiliz Daily Mail gazetesine bir yazı yazan Hill, “Çocuklarımızla aynı odada olsak bile sürekli mesajlar yazıp, e-mailler atıp, videolar izliyorsak, onlara duygusal olarak bağlanamıyoruz” iddiasında bulundu.
Buna göre çocuklar, ebeveynleriyle birlikte olsalar bile kendileriyle ilgilenilmediğinde kötü hissediyor.
Hill’in ebeveynlere önerileri ise şöyle:
Sınırlar koyun. Bir gün ya da bir gece boyunca cep telefonu kullanmayın. Telefonunuzu farklı bir odada şarj edin. Böylece ona bakma eğiliminiz azalır. Çalar saat alın. Bu sayede gece yaptığınız son şey ve sabah yaptığınız ilk şey akıllı telefona bakmak olmaz.
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