Akıllı gözlükle uzaktan ameliyat
İngİltere cerrahların savaş ve çatışma bölgelerindeki ameliyatları gözlemesine ve katkı sağlamasına yardımcı olacak bir ‘akıllı gözlük’ üzerine çalışıyor.
İngiliz hükümetinin desteklediği ‘Iristick’ projesi sonucunda akıllı gözlüğe sahip doktorlar binlerce kilometrelik uzaktaki ameliyatlardan canlı ve detaylı görüntü elde ederek duruma müdahale edebilecek.
MESAFENİN ÖNEMİ KALMADI
Doktorların yüksek çözünürlüklü gözlüklerle istedikleri alanı yakından ya da uzaktan görmeleri mümkün olacak. Projenin ortaklarından Steven Serneels, “İnternete bağlı olduğunuz müddetçe bu gözlükler kullanılabilecek. Artık mesafelerin hiçbir önemi kalmadı” ifadesini kullandı. Gözlüklerle çatışma ortamlarında gerçekleşen acil durum vakalarına hızlı şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.
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