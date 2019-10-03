Akılalmaz olay! Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAkılalmaz olay! Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı
GeriDünya Akılalmaz olay! Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
03.10.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akılalmaz olay! Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde bir anıtta tutulan küllerinin bir bölümünün çalındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinde Rewa şehri emniyeti, Bapu Bhawan Anıtı'nda 1948 yılından bu yana tutulan Gandi'nin küllerinin bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını doğruladı.

Hırsızların ayrıca Gandi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdığı belirtildi.

Bapu Bhawan Anıtı'nın bakımından sorumlu Mangaldeep Tiwari, yerel The Wire sitesine yaptığı açıklamada, Gandi'nin doğum günü olduğu için sabah erken saatte anıtın kapısını açtığını, döndüğünde Gandi'nin küllerinin kaybolduğunu ve posterinin tahrif edildiğini gördüğünü söyledi. Tiwari, olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Polisin olayı "ulusal birliğe zarar veren" ve huzuru bozmaya yönelik davranışlar çerçevesinde soruşturduğu kaydedildi.

Yerel siyasetçi Gurmeet Singh'in şikayeti üzerine polisin konuyla ilgili harekete geçtiği ifade edildi. Singh, The Wire'a "Bu delilik son bulmalı. Rewa polisine Bapu Bhawan'daki kamera kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıyorum." açıklamasını yaptı.

Hindistan'da bazı aşırılıkçıların, Gandi'yi Hindu-Müslüman birliğini savunması nedeniyle vatan haini olarak gördüğü ifade ediliyor.

Hindistan'da İngiliz sömürgesine karşı şiddetsiz direniş hareketinin lideri Mahatma Gandi, birçok Hint tarafından "ulusun babası" olarak anılıyor.

2 Ekim 1869'da dünyaya gelen Gandi, Ocak 1948'de aşırılıkçı bir Hindu tarafından uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Mahatma Gandi'nin ölümünden sonra Hindu geleneğine göre bir nehre dökülen küllerinin bir bölümü saklanarak ülkedeki çeşitli anıtlara gönderilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Paris'te bıçaklı saldırı: En az 4 ölü
Rum medyası: Yunan F-16’ları Ankara korkusundan uçamadı
Irak'ta sular durulmuyor... 3 kentte sokağa çıkma yasağı
Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını yayımladı