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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Akılalmaz olay! 11 yaşındaki öğrenci dehşet saçtı

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Akılalmaz olay! 11 yaşındaki öğrenci dehşet saçtı

Meksika'nın kuzeydoğusunda bir okulda 11 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, 11 yaşındaki bir öğrencinin Torreon kentindeki Cervantes İlkokulunda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü.

Saldırıda yaralananların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Bu arada saldırgan da kendini silahla vurdu.

Akılalmaz olay 11 yaşındaki öğrenci dehşet saçtı

Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno yaptığı açıklamada, saldırganın iki silahla okuldaki öğretmen ve öğrencilere ateş açtığını dile getirerek, "Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. Olayın sebeplerini araştıracağız." dedi.

Akılalmaz olay 11 yaşındaki öğrenci dehşet saçtı

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi saldırganın silahları nereden bulduğuna yönelik ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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