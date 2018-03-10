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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAkıl hastanesinde inanılmaz olay! Hemşireler hastalarla ilişkiye girdi
Dünya Akıl hastanesinde inanılmaz olay! Hemşireler hastalarla ilişkiye girdi
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10.03.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Akıl hastanesinde inanılmaz olay! Hemşireler hastalarla ilişkiye girdi

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Akıl hastanesinde inanılmaz olay! Hemşireler hastalarla ilişkiye girdi

ABD'nin Lowa eyaletinde bulunan bir akıl hastanesi iğrenç bir skandalla çalkalanıyor. Fayette County polisine gelen şikayet sonrasında açılan soruşturmada 23 ve 26 yaşlarındaki iki hemşirenin, akıl hastanesinde tedavi gören hastalarla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı

ABD basını korkunç bir olayla çalkalanıyor. Ülkenin merkezinde konumlanan Iowa eyaletinin Fayette County isimli beldesinde yaşanan olay bir akıl hastanesinde geçiyor. Bölgede hizmet veren Prairie View Management Facility isimli akıl hastanesinde çalışan iki genç hemşirenin akli dengesi yerinde olmayan hastalarla aşk yaşadıkları ve cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

HEMŞİRELER AKIL HASTALARIYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Gelen şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier’in gözaltına alınması sonrasında olay aydınlatıldı. Hakim karşısına çıkarılan ve 2.000 dolar kefalet ile serbest bırakılan kadınların, akıl hastanesinde baktıkları hastalarla aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Des Moines Register gazetesine konuşan yetkililer, “Geçtiğimiz ayın sonunda iki hastanın kaybolduğuna yönelik ihbar aldık. Fakat soruşturmaya başladığımızda hastaların bakıcılarıyla aşk yaşadıklarını ve ilişkiye girdiklerini ve bu yüzden gelmediklerini öğrendik” ifadesini kullandı. Kadınların iş yerinden ayrıldıktan sonra akli dengesi yerinde olmayan ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyan adamlarla ilişkiye girdiği belirlenirken, iki kadının da önceki ilişkilerinde çocuksahibi oldukları açıklandı.

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