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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.07.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Akıl almaz uyarı... 'İki lider geçerken pencereden bakmayın'

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Akıl almaz uyarı... 'İki lider geçerken pencereden bakmayın'

Finlandiya'da Rusya ve ABD liderleri arasındaki tarihi zirveye çok az bir süre kaldı... Zirve öncesinde Finlandiya polisinin vatandaşlarına yaptığı uyarılar ise oldukça dikkat çekici bulundu. Polis, iki lider geçerken halktan pencereden bakmamalarını talep etti.

Sputnik'in haberine göre, polis kent sakinlerine Putin ile Trump'ın geçeceği yolları meşgul etmemeleri, bu yollar üzerinde yaşayanları da iki lider geçtiği sırada pencerelerden bakmamaları konularında uyardı.

Finlandiyalı yayın kuruluşu Ilta-Lehti'nin aktardığına göre, polis "Camlardan dışarı sarkmayın, balkona çıkmayın, motosikletli konvoy geçerken pencereler kapalı olmalı. Uyarıların dikkate alınmaması ek tedbirlere yol açabilir" çağrısı yaptı.

Akıl almaz uyarı... İki lider geçerken pencereden bakmayın

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le düzenleyeceği zirve için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geldi. Trump, zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Niinistö ile kahvaltıya katılan Trump, ev sahipliğinden dolayı Niinistö’ye teşekkür ederek Putin’le yapacağı zirvenin iyi geçeceğini söyledi.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, kahvaltıdan sonra kaldıkları otele döndü. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek Trump-Putin zirvesi sonrasında çalışma yemeğine katılacak iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Finlandiya, daha önce de ABD-Rusya zirvelerine ev sahipliği yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi
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