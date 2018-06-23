Akıl almaz kaza... Kamyon yan döndü otomobili ezdi: 2 ölü
KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
Çakıl dolu kamyon, yolda yan döndü ve o sırada karşı şeritten gelen bir otomobili, çekiçle vurur gibi ezdi. Kazada, otomobil içindeki biri kadın 2 kişi öldü, kamyon şoförü ise yaralı kurtuldu.
Korkunç kaza Ercan havalimanı ile İskele ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Çakıl yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda önce savruldu ardından yan dönerek o sırada karşı şeritten gelen bir otomobilin üzerine düştü.
EZİLEREK ÖLDÜLER
Bir petrol istasyonu yakınında meydana gelen kazada, tepesine kamyon düşen otomobilde bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Ezilen otomobil olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından vinçle kamyonun altından çıkartılırken, yaralı kurtulan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İskele-Ercan ana yolu trafiğe kapatıldı.
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