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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
11.04.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Akdeniz’de sessiz işgal: Yakın hedef Türkiye

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Akdeniz’de sessiz işgal: Yakın hedef Türkiye

HİNT Okyanusu’ndan yola çıktı, nasıl ve ne zaman ulaştığı bilinmez ama 1980’li yıllardan bugüne ABD’nin Florida, Meksika gibi doğu kıyılarında deniz altı yaşama sessiz ve yavaş, büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Karayip adalarında işgal etmedik sahil bırakmadı. 2012’de Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e ulaştı. Kıbrıs, İsrail, Mısır, Lübnan derken, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege sahillerinde de görülmeye başladı.

Sürüler halinde dolaşıyorlar. Hedeflerinde Akdeniz’deki yaklaşık 17 bin su altı canlı türü var. Dokunan insanı da zehirli dikenleriyle hastanelik ediyor. Bahsettiğimiz işgalci, tropik aslan balığı

AKVARYUM BALIĞI GİBİ GÜZEL

Kahverengi ve beyaz tonlarda, gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervane benzeri yüzgeçler sırtında ise, uzun dikenleriyle ilk bakışta güzel bir akvaryum balığını andırıyor. Yetişkinleri 40 santime kadar ulaşıyor. Zehirli dikenleriyle kendini savunuyor. Tehlikeyle karşılaşınca dikenlerini dikleştiriyor. Denizin yaklaşık 40-50 metre derinliğinde ya da kayaların altında yaşıyor.

DİKENLERİNE DOKUNAN YANDI

İnsanlara saldırmıyor, ancak dikenlerine dokunan zehirleniyor. Zehri öldürücü değil, birkaç gün süren ateş, yanma, terleme ve solunum güçlüğüne yol açıyor. Zehri protein bazlı olması nedeniyle 45 derece ve üzeri sıcaklıkta özelliğini kaybediyor. Bu nedenle uzmanlar, dikenin değdiği, zehirlenen bölgeye sıcak su dökülmesini tavsiye ediyor. Hemen hastaneye gitmek de ardından gelen tavsiye…

NEDEN TEHLİKELİ

Aslan balıkları normalde anavatanları Hint Okyanusu gibi sıcak sularda yaşıyor. Küresel ısınmayla birlikte deniz suyundaki artış, Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e ulaşmalarına yol açtı. Tehlikeli olma nedeni ise, küçük balık ve balık yumurtaları ile beslenmelerinden kaynaklanıyor. Doğal düşmanları bulunmuyor bu nedenle işgal ettikleri bölgelerde diğer balık ve deniz altı yaşam türlerinin neslini tüketiyor, kendi sayıları ise, sürekli artırıyor.

Akdeniz’de sessiz işgal: Yakın hedef Türkiye



AB KIBRIS’TA ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Avrupa Birliği’nin Biyolojik Çeşitliliği Koruma Programı LIFE’ın desteklediği bir grup bilim insanı, sessiz işgalci aslan balıklarına karşı doğu Akdeniz’de savunma hattı oluşturmak üzere Kıbrıs Rum yönetiminde çalışmalara başladı. Deniz altından örnekler toplayan bilim insanları, bahar aylarıyla birlikte deniz suyu sıcaklığındaki artışa dikkat çekerek, deniz altında binlerce aslan balığı görmeye başladıklarını belirtti. İngiltere’nin Plymouth Üniversitesi’nden deniz biyolojisi uzmanı Profesör Jason Hall-Spencer, aslan balıklarının biyo-çeşitliliği tehdit eden en tehlikeli 5 işgalci türden biri olduğuna dikkat çekti ve “Yayılmalarına engel olamayız, ancak kontrol altında tutabiliriz” dedi.

AŞÇILARA ASLAN BALIĞI ÖĞRETMELİ

İngiliz profesör, zehirli dikenli olması nedeniyle balıkçılar için avlanma zorluğuna işaret ederek, “Sonuçta eti zehirli değil. Lokantalara ve aşçılara aslan balığından yemek yapmayı öğretmemiz gerekiyor. Aslan balıklarının doğal düşmanları yok. Nüfusunu kontrol altında tutabilmek için avlanmaları gerekiyor. Bu nedenle Akdeniz’de yaşayanlara, avlanma yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemeli ve farkındalık yaratmalıyız” diye konuştu.

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