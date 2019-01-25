Akdeniz’de Salvini krizi
Göreve geldiğinden bu yana göç konusunda neredeyse her yorumuyla kriz yaratan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini bu kez de Avrupa Birliği’nin Akdeniz’de yürüttüğü Sophia Operasyonu’nun geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.
Sosyal medyadan “Ya kurallar değişir ya da misyonun sonu” mesajı veren Salvini’ye Almanya ve AB’den tepki gelince kriz havası oluştu. Komutası İtalya’da olan ve 2015’ten bu yana sürdürülen misyonun süresi 31 Mart’ta doluyor. İtalya’nın, denizde kurtarılan mültecilerin limanlarına getirilmesi yerine AB ülkeleri arasında paylaşılmasında ısrarcı. Almanya, İtalya’nın tutumuna tepki olarak operasyondaki savaş gemisinin yerine yenisini göndermeme kararı aldı. İtalyan komutasının, 2015’ten bu yana 22 bin göçmen kurtaran Alman savaş gemisini son dönemde mülteci geçişi olmayan yerlerde görevlendirmesinden yakınan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, “Gemi aylardır hassas bir görev üstlenmedi” dedi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de şöyle uyardı: “Operasyonun bitirilmesi AB’nin denizde varlık göstermemesi, Libya sahil güvenliğinin eğitilmemesi, kaçakçıların ağlarının dağıtılmaması, AB’nin kaçakçıları tutuklamaması, gemilere izin verilmemesi ve silah ambargosu uygulanmaması anlamına gelir.”
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