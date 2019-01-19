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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.01.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Akdeniz'de göçmen botu battı

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Akdeniz'de göçmen botu battı

Akdeniz'de Libya açıklarında 20 kadar düzensiz göçmenin bulunduğu bir botun battığı, 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin kurtarıldığı, diğerlerinin de kayıp olduğu bildirildi.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın İtalyan donanması kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Libya'nın Trablus kıyılarının yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde tespit edilen düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun battığı kaydedildi.

Batan botu fark eden İtalyan donanmasına ait bir uçağın az yakıtının kalmasından dolayı denize iki şişme bot atarak ilk yardımı yaptığı ve bölgedeki en yakın İtalyan askeri gemisini uyardığı aktarıldı. Askeri gemiden kalkan helikopterin, şişme bot üzerindeki 3 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardığı, ayrıca 3 cesede ulaştığı belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi şartlarda olmadığı Lampedusa Adası'ndaki bir hastanenin acil servisine götürüldükleri açıklandı.

Bottaki diğer düzensiz göçmenlerin kayıp olduğu belirtilirken, arama çalışmalarının Libya Sahil Güvenliği tarafından yürütüldüğü duyuruldu. Bölgeye yakın olan Libya bayraklı bir ticari geminin kayıp düzensiz göçmenleri aradığı ifade edildi.

Öte yandan İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na sabah saatlerinde, Pakistan ve Mısır uyruklu 68 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

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