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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
29.08.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

Akdeniz’de donanma satrancı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Akdeniz’de donanma satrancı

Rusya, Suriye’deki iç savaşa müdahale ettiği Eylül 2015 tarihinden beri en büyük savaş gemisi filosunu Akdeniz’e indirdi. ABD donanmasının da Doğu Akdeniz’deki yoğunluğunu arttırdığı iddia edildi.

Rusya merkezli İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın Akdeniz’de şu anda 9 savaş gemisiyle 2 denizaltına sahip olduğunu söyledi. Bakanlık yetkilileri, Rusya’nın ilerleyen günlerde Akdeniz’e daha fazla gemi göndermeyi planladığını ifade ederken “Kalibar” füzeleriyle donatılmış 3 savaş gemisinin Şam rejiminin operasyon başlatması beklenen İdlib harekatına destek vereceği iddia edildi. İzvestiya’daki habere göre vurucu güç olarak tanımlanan Rus filosunda kruvazör Marşal Ustinov, büyük mayın gemisi Severomorsk, firkateyn Admiral Grigoreviç, devriye gemisi Pıtliviy, Admiral Essen ve Admiral Makarov, güdümlü füze gemisi Grad Sviyajsk, Veliki Ustyug ve Vişniy Voloçok da bulunuyor. Bölgedeki savaş gemilerine ayrıca iki denizaltı “Velikiy Novgorod” ile “Kolpino” destek veriyor. Haberde ayrıca önümüzdeki günlerde 3 savaş gemisinin daha Akdeniz’e inerek Suriye kıyılarındaki savaş gemisi sayısının 12’yi bulacağı belirtildi.

NEDENİ ‘İDLİB’

İzvestiya’ya konuşan Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki yetkili, Rus donanmasının bölgedeki etkinliği artırmasının asıl nedeninin İdlib harekâtı olduğunu iddia etti. Söz konusu donanma gücünün bir yandan Suriye’yi denizden koruyacağı, bir yandan da Şam rejiminin ‘gün saydığını’ söylediği İdlib harekatına “Kalibar” füzeleriyle destek vereceği öne sürüldü. Rus Deniz Kuvvetleri, Suriye’de Deraa operasyonları sırasında da Akdeniz sularına birçok savaş gemisi göndermişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü İgor Konaşenkov, önceki gün Akdeniz’deki ABD gemilerinin Suriye’yi her an vurabileceğini söylemişti. Konaşenkov, güdümlü füzeye sahip USS Ross destroyerinin 25 Ağustos’ta Akdeniz’e vardığını, Akdeniz’deki ABD gemilerinin Tomahawk füzeleri taşıdığını açıklamıştı. ABD, geçen nisan ayında Tomahawk füzeleriyle Esad rejimine ait hedefleri vurmuştu.

ESAD YIĞINAK YAPIYOR

Öte yandan, Beşar Esad rejiminin İdlib’in güneyine yoğun askeri yığınak yaptığı gözleniyor. 2011’de başlayan iç savaşta kritik bölgelerde görev alan Kaplan Birlikleri ve Dördüncü Tank Tugayı’nın da İdlib sınırına gönderildiği biliniyor. Suriye’de Rusya Uzlaşma Merkezi’nden bir heyet, İdlib’deki bazı silahlı grupların liderleriyle görüştü. Şoygu, Rusya Uzlaşma Merkezi yetkilileri ile birlikte Suriye’nin İdlib kentindeki silahlı grupların liderleriyle barışçıl bir çözüm bulmak için bir araya geldiklerini açıkladı. Rus bakan, görüşmelerin çok zorlu olduğunu ve ileri görüşmelerde aşiret liderleri ve bölgenin ileri gelenleriyle görüşeceklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Suriye’de yeniden yapılandırma çalışmalarının ardından, en az 1 milyon mültecinin
ülkelerine geri döndüğü belirtildi.

NATO’DAN DOĞRULAMA

İSRAİL basınından Haaretz’e konuşan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “Rus Donanması, modern kruz füzeleriyle donatılmış birkaç gemi de dahil olmak üzere önemli deniz kuvvetlerini Akdeniz’e sevk etti. Akdeniz’e sınırı olan birçok NATO müttefiki ve bizim donanmalarımız bölgede devamlı çalışıyor. Böylece, Rusya’nınki de dahil bölgedeki donanma hareketliliğini izliyoruz” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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