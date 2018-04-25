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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
25.04.2018 - 23:52, Son Güncelleme:

Akdağ: Suriyelilere 31 milyar $ harcadık

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Akdağ: Suriyelilere 31 milyar $ harcadık

BRÜKSEL’de ikincisi yapılan ‘Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi’ konferansına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin Suriye’den gelenlere sağladığı hizmetlere yönelik harcamaların 31 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Uluslararası toplumun büyük bir kısmının yük paylaşımı ve sorumluluk üstlenme testini başarıyla geçemediğinin altını çizen Akdağ, Avrupa Birliği’nden (AB), Suriyeli mülteciler için gelmesi gereken 3 milyar Euro için de, “Göçmenler hususundaki yükü taşımalarını beklemiyoruz ama en azından yapabilecekleri desteği kısıtlı da olsa samimi biçimde hızlı olarak yapmalarını bekliyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) ve AB’nin ortaklaşa düzenlediği ve 85’ten fazla ülke ile sivil toplum örgütünün katıldığı konferansta, “Parası olan, imkânı olan ülkelerin bu meselenin yükünü çok daha ciddi biçimde omuzlamaları gerekir” mesajı verdi.

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Türkiye’nin, AB ile üzerinde uzlaşılan mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirdiğini belirten Akdağ, “AB’nin de en azından 18 Mart mutabakatından kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Konferansta Suriyelilere yardım amacıyla 2018 için yaklaşık 4.5 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu. 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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