Akdağ: Suriyelilere 31 milyar $ harcadık
BRÜKSEL’de ikincisi yapılan ‘Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi’ konferansına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin Suriye’den gelenlere sağladığı hizmetlere yönelik harcamaların 31 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Uluslararası toplumun büyük bir kısmının yük paylaşımı ve sorumluluk üstlenme testini başarıyla geçemediğinin altını çizen Akdağ, Avrupa Birliği’nden (AB), Suriyeli mülteciler için gelmesi gereken 3 milyar Euro için de, “Göçmenler hususundaki yükü taşımalarını beklemiyoruz ama en azından yapabilecekleri desteği kısıtlı da olsa samimi biçimde hızlı olarak yapmalarını bekliyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) ve AB’nin ortaklaşa düzenlediği ve 85’ten fazla ülke ile sivil toplum örgütünün katıldığı konferansta, “Parası olan, imkânı olan ülkelerin bu meselenin yükünü çok daha ciddi biçimde omuzlamaları gerekir” mesajı verdi.
TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Türkiye’nin, AB ile üzerinde uzlaşılan mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirdiğini belirten Akdağ, “AB’nin de en azından 18 Mart mutabakatından kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Konferansta Suriyelilere yardım amacıyla 2018 için yaklaşık 4.5 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
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