Akciğer kanserine karşı ‘bağışıklık terapisi’
ABD’de bazı araştırmacılar en ölümcül türlerden akciğer kanserine karşı kemoterapiye ilaveten bağışıklık sistemini aktive eden bir yaklaşım öneriyor.
ABD’nin New York Üniversitesi Perlmutter Kanser Merkezi’nden Dr. Leena Gandhi liderliğindeki bilim insanları, buna gerekçe olarak da yeni bir araştırmalarını gösteriyor.
Dr. Gandhi, “Araştırmamızın gösterdiği şu ki, tek başına kemoterapi artık bir tedavi standardı değil” dedi.
‘Bağışıklık terapisi’ olarak adlandırılan bu yeni yaklaşımda, ilaçlar zararlı hücreleri öldürerek kanser tedavisinde tamamlayıcı rol oynayabiliyor.
Ancak şu anda kullanılan ilaçların pahalı olması ve yan etki sorunu, başarı oranını düşürebiliyor. Bu yüzden araştırmacılar kemoterapi ve bağışıklığı güçlendirici terapileri her kanser hastasının özel şartlarına göre birleştirmeyi öngören formüllere yoğunlaşıyor.
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