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    Akbayır santralına Londra’da protesto

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    05.03.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    Londra’da, Elbistan Akbayır köyünde yapılması planlanan termik santral projesi protesto edildi. Protestoyu Britanya Alevi Federasyonu (BAF) merkezinde, El-Com, Britanya Alevi Federasyonu, Kürecikliler Dayanışma Derneği, Göksunlular Dayanışma Derneği, Demircilik Dayanışma Derneği ve Gürünlüler Dayanışma Derneği düzenledi.

    PROTESTOCULARIN ellerindeki pankartlarda, ‘Zehir solumak istemiyoruz’, ‘Elbistan ovasını yok ettiniz, sıra dağlarımızda mı?’, ‘Güneş ve rüzgar bize yeter’, ‘Santralı olan kanserli gelecek nesiller değil, temiz havası ve temiz suyu olan gelecek nesiller istiyoruz’ ifadeleri yer aldı.
    El- Com görevlisi Dr. Ahmet Altun, “Elbistan Akçayır da yapılması planlanan termik santrale karşı Elbistan’da sanayileşmenin başlaması ile çevre sorunları iyice artmaya başladı. Akbayır Köyü’ne yapılması düşünülen termik santral, hem Elbistan halkı hem de Türkiye’nin geneli için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Termik santral, tarımı günden güne bitiren, su kaynaklarını yok eden, başta yapıldığı bölgenin havası olmak üzere zamanla çevredeki bütün yerleşim yerlerinin havasını kirleten, kanser hastalıklarına davetiye çıkaran son derece tehlikeli ve insan hayatını günden güne yok eden endüstriyel yapılardır. Elbistan’ın coğrafi konumu gereği hava sirkülasyonu azdır çünkü etrafı dağlarla çevrilidir. Buraya yapılacak olan termik santralin atıkları şehirde toplanacaktır ve şehir hayatına da çok ciddi tehdit unsuru olmaktadır. Tüm bunları bilerek termik santralde ısrar etmek açık açık ölüme davetiye çıkarmaktır” dedi.

    Akbayır santralına Londra’da protesto

    ‘HAYATA VE DOĞAYA TAHRİBAT’
    BAF Başkanı İsrafil Erbil’de, santrallarını hayata ve doğaya geri dönüşü olmayan tahribatlar verdiğini söyledi. Erbil, “İnsanlar artık, yaşam alanlarının ve çevrelerinin yok edilmesine seyirci kalmıyor. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde çevre etkileri bakımından halkın talep ve itirazları dikkate alınmadan hiçbir işletme açılmıyor. İkinci bir termik santralin açılmasıyla Elbistan ve çevresinde bir çevre felaketi yaşanacaktır” diye konuştu.

    Akbayır santralına Londra’da protesto

    Etiketler: avrupadan haberler , LONDRA , PROTESTO , Elbistan
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