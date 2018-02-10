Akar'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu

Akar’ın “"TSK, sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altında tutabiliyor.

Sadece Kardak değil, tüm Ege'yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek, hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz. Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız” sözleri, Yunan medyasında geniş yer aldı.

Akar’ın açıklamalarını “Türk Genelkurmay Başkanı tehdit etti” başlığı ile manşetine taşıyan Kathimerini gazetesi “Hem Ege (Kardak bölgesi) , hem de Doğu Akdeniz’deki (Kıbrıslı Rumların tek taraflı ilan ettiği Ekonomik Münhasır Bölgede yapılan sondaj çalışmaları) gelişmeleri yakından izleyen Atina, Akar’ın söylemlerinden endişeli” ifadesini kullandı.

Haber sitelerinden “Skai” Akar’ın açıklamalarını “Ankara’dan yeni tehditler” başlığı ile aktarırken, “To Vima “Türkler, Yunanistan ile ilişkilerde ateşe körükle giderek, tahrikçi söylemleri sürdürüyorlar” diye yazdı.



