Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi
Uluslararası akademi camiası sahte dergilerde yayınlanan ‘sahte bilimsel makaleler’ skandalıyla çalkalanıyor. Buna göre 2013 yılından beri sahte bilim dergilerinde yayınlanan makale sayısı 3 kat arttı, 400 bin akademisyen buralarda makale yayınlattı.
ALMANYA’dan Süddeutsche Zeitung ve WDR’nin, Fransa’dan ise Le Monde’un katıldığı araştırma, dünya genelinde akademik yayıncılık dünyası ile ilgili endişe verici sayıları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, 2013 yılından beri sahte bilim dergilerine gönderilen bilimsel makalelerin sayısı dünya genelinde 3 kat artarken, bu sayı Almanya özelinde ise 5 kat yükseldi. Bremen Üniversitesi Rektörü Bernd Scholz-Reiter’in bile makale bastırdığı sahte dergilerle ilgili süreç oldukça basit işliyor.
Önce sahte bilim dergisi yayımlayan şirketler akademisyenlere mail atarak onlara kolay bir şekilde makalelerini bastırabileceklerini bildiriyor. Yüz binlerce akademisyen ise bu teklifi kabul ediyor; sadece baskı ücretleri karşılığında ‘hiçbir akademik kontrolden’ geçmeyen makaleler literatüre işleniyor. Habere göre, dünya genelinde sahte akademik dergilerin merkezleri Güneydoğu Asya, Afrika, Türkiye ve Körfez ülkelerinde bulunuyor. Araştırma çerçevesinde 400 bin akademisyenin bu dergilerde makalesinin yayınlandığı belirlendi.
‘YAYIN SAYISINI ÖLÇMEK KOLAY’
Hürriyet’e konuşan Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burhan Şenatalar, söz konusu durumun oldukça yaygın olduğunu vurgularken, bunun nedenleri arasında akademik personelin yeterliliğini ölçmede kullanılan metodlar olduğunu belirtti. Bütün dünyada bir akademik yayın baskısı olduğunu söyleyen Şenatalar, ‘dandik dergiler’ olarak adlandırdığı ‘kalitesiz yayımcılığın’ yükselmesinin nedeni olarak, akademik dünyada niteliğin yerine niceliğin, yani basılan yayım sayısını ölçmenin daha kolay bir hâl aldığını söyledi. Şenatalar, sahte dergilerin Tübitak’ın listesinde yer alan 13 bin adet yerli ve yabancı derginin dışında kaldığını ve Türkiye’deki büyük üniversitelerde bu şekilde bir yayım yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere ise özellikle sosyal bilimlerde, yoğunluk nedeniyle akademik yayımcılığın kalitesinin denetlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yeşildere, hakemli dergilerde akademik makale bastırıldığı durumlarda dahi hakemlerin baskı altına alınarak makeleyi yayımlatmak gibi yöntemler izlenebildiğini öne sürdü.
KONU ÇAKMA İSİMLER ÇAKMA
İngiliz psikolog Gary Davis, akademik çalışmaların okunmadan servis edildiğini ispatlamak için bir bilim dergisine ‘başlığı oldukça ilginç’ bir makale gönderdi. ‘Psychology ve Psychotherapy’ dergisinin yayımladığı bilimsel makalenin konusu, İngiliz muhafazakâr politikacıların tuvaletten sonra sağ elleriyle solcu politikacıların ise sol elleriyle temizlemesinin arkasında yatan nedendi... Dergide yayımlanan çalışmaya katkı sağlayan hayali politikacılar arasında Theresa Maybe (İngiltere Başbakanı Theresa May’e benzetilerek), Boris Johnski (İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson) ve Placido Domingo (İspanyol tenor) bulunuyordu. Beklendiği gibi bilim dergisi, söz konusu hayali konuyu hayali politikacılarla inceleyen makaleyi okumadan yayımladı.
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