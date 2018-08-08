Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAkademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi
GeriDünya Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
İlker SEZER
08.08.2018 - 01:09, Son Güncelleme:

Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi

Uluslararası akademi camiası sahte dergilerde yayınlanan ‘sahte bilimsel makaleler’ skandalıyla çalkalanıyor. Buna göre 2013 yılından beri sahte bilim dergilerinde yayınlanan makale sayısı 3 kat arttı, 400 bin akademisyen buralarda makale yayınlattı.

ALMANYA’dan Süddeutsche Zeitung ve WDR’nin, Fransa’dan ise Le Monde’un katıldığı araştırma, dünya genelinde akademik yayıncılık dünyası ile ilgili endişe verici sayıları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, 2013 yılından beri sahte bilim dergilerine gönderilen bilimsel makalelerin sayısı dünya genelinde 3 kat artarken, bu sayı Almanya özelinde ise 5 kat yükseldi. Bremen Üniversitesi Rektörü Bernd Scholz-Reiter’in bile makale bastırdığı sahte dergilerle ilgili süreç oldukça basit işliyor.

Önce sahte bilim dergisi yayımlayan şirketler akademisyenlere mail atarak onlara kolay bir şekilde makalelerini bastırabileceklerini bildiriyor. Yüz binlerce akademisyen ise bu teklifi kabul ediyor; sadece baskı ücretleri karşılığında ‘hiçbir akademik kontrolden’ geçmeyen makaleler literatüre işleniyor. Habere göre, dünya genelinde sahte akademik dergilerin merkezleri Güneydoğu Asya, Afrika, Türkiye ve Körfez ülkelerinde bulunuyor. Araştırma çerçevesinde 400 bin akademisyenin bu dergilerde makalesinin yayınlandığı belirlendi.

‘YAYIN SAYISINI ÖLÇMEK KOLAY’
Hürriyet’e konuşan Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burhan Şenatalar, söz konusu durumun oldukça yaygın olduğunu vurgularken, bunun nedenleri arasında akademik personelin yeterliliğini ölçmede kullanılan metodlar olduğunu belirtti. Bütün dünyada bir akademik yayın baskısı olduğunu söyleyen Şenatalar, ‘dandik dergiler’ olarak adlandırdığı ‘kalitesiz yayımcılığın’ yükselmesinin nedeni olarak, akademik dünyada niteliğin yerine niceliğin, yani basılan yayım sayısını ölçmenin daha kolay bir hâl aldığını söyledi. Şenatalar, sahte dergilerin Tübitak’ın listesinde yer alan 13 bin adet yerli ve yabancı derginin dışında kaldığını ve Türkiye’deki büyük üniversitelerde bu şekilde bir yayım yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere ise özellikle sosyal bilimlerde, yoğunluk nedeniyle akademik yayımcılığın kalitesinin denetlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yeşildere, hakemli dergilerde akademik makale bastırıldığı durumlarda dahi hakemlerin baskı altına alınarak makeleyi yayımlatmak gibi yöntemler izlenebildiğini öne sürdü.

KONU ÇAKMA İSİMLER ÇAKMA
İngiliz psikolog Gary Davis, akademik çalışmaların okunmadan servis edildiğini ispatlamak için bir bilim dergisine ‘başlığı oldukça ilginç’ bir makale gönderdi. ‘Psychology ve Psychotherapy’ dergisinin yayımladığı bilimsel makalenin konusu, İngiliz muhafazakâr politikacıların tuvaletten sonra sağ elleriyle solcu politikacıların ise sol elleriyle temizlemesinin arkasında yatan nedendi...  Dergide yayımlanan çalışmaya katkı sağlayan hayali politikacılar arasında Theresa Maybe (İngiltere Başbakanı Theresa May’e benzetilerek), Boris Johnski (İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson) ve Placido Domingo (İspanyol tenor) bulunuyordu.  Beklendiği gibi bilim dergisi, söz konusu hayali konuyu hayali politikacılarla inceleyen makaleyi okumadan yayımladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi

Suriye’deki suikastta Mossad şüphesi

Bizi önce Allah koruyor sonra Türkler

‘İsrail, Suriye’de tüm senaryolara hazır’

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber

Akademi dünyasında ‘sahte makale’ krizi

Suriye’deki suikastta Mossad şüphesi

Bizi önce Allah koruyor sonra Türkler

‘İsrail, Suriye’de tüm senaryolara hazır’

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber