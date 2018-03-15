Ajan krizinde sinirler gerildi
Moskova yönetimine Rus asıllı bir eski ajanın İngiltere’de zehirlenmesiyle ilgili ültimatom veren İngiltere Başbakanı Theresa May, sürenin dolmasının ardından dün sert açıklamalarda bulundu. 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını duyuran May, krizi NATO ve BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. Rusya ise suçlamaları reddediyor.
İNGİLTERE adına çalışmış olan eski bir Rus ajanı ve kızının Salisbury’de zehirlenmesinin ardından Londra, saldırıyla ilgili suçladığı Rusya’ya yönelik bir dizi misillemede bulundu. İngiltere Başbakanı Theresa May, Moskova ile ikili üst düzey ilişkilerin askıya alınacağını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yönelik davetin geri çekileceğini, İngiltere’deki 23 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini açıkladı. Theresa May, ayrıca Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’na İngiliz Kraliyet ailesinden ve bakanlardan katılım olmayacağını duyurdu.
PUTİN’E SUÇLAMA
Rusya’ya bu zehirlenme olayıyla ilgili yanıt vermesi için önceki akşam gece yarısına kadar süre veren ancak Moskova’dan ‘kanıt gösterin’ yanıtı alan May, dünkü zehir zemberek açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de ilişkilerin kötüleşmesinden sorumlu tuttu. May, “Sovyet sonrası Rusya’ya umutla baktık. Daha iyi bir ilişki istedik, ancak Başkan Putin’in bu yönde hareket etmeyi tercih etmesi trajik” diye konuştu. Başbakan, Londra’ya resmen bildirilmemiş 23 Rus istihbarat ajanı belirlendiğini kaydederek söz konusu kişilere İngiltere’den ayrılmak için bir hafta süre tanıdıklarını, bunun 30 yılın en büyük sınırdışı etme kararı olduğunu söyledi. İngiltere’de bulunan Rus devletine ait maddi varlıklara, İngiliz vatandaşlarını ya da İngiltere’de yaşayan kişilerin canlarını tehdit etmek üzere kullanıldığının anlaşılması halinde el konulacağı belirtildi.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği kararı, “kabul edilemez, haksız ve dar görüşlü düşmanvari bir eylem” diyerek reddetti.
NATO VE BMGK’DA
Komada yatan Sergey Skripal (66) ile kızı Yulya’nın (33) zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutan İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni dün akşam acil toplantıya çağırdı, NATO’yu devreye soktu. NATO daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi’ni bilgilendiren Londra, zehirlenmenin Rusya’nın geliştirdiği türden askeri sinir gazından kaynaklandığını teyit etti.
BİLGİ NOTU
Rus istihbaratında çalışırken İngiliz gizli servisi için casusluk yaptığı ortaya çıkan, vatana ihanetten hüküm giyen ve ajan takasıyla Londra’ya verilen Rus asıllı Sergey Skripal ve kızı, 4 Mart’ta Salisbury’de bir AVM’nin önünde baygın halde bulunmuştu. Son olarak zehirli maddenin baba-kızın bindiği aracın kapı kollarına sürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
‘NÜKLEER GÜCE ÜLTİMATOM OLMAZ’
RUSYA’dan da İngiltere’ye sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önceki akşam bir televizyon programında Rusya’nın nükleer güç olduğunu ve kimsenin ültimatom veremeyeceğini söyledi. Zaharova, İngiltere Başbakanı’nı kastederek, “Kimse parlamentoya gidip ‘Rusya’ya 24 saat verdim’ diyemez” dedi. Zaharova, Rusya’nın olayda rolü olmadığını ve kendilerine iddia edilen zehirli maddeden numune verilmedikçe Londra’ya yanıt vermeyeceklerini söyledi. İngiltere’nin Rusya’yı tehdit etmemesi gerektiğini söyleyen Zaharova, özellikle de geçen günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin’in tanıttığı yeni nükleer silahlara dikkat çekti.
NOVİÇOK’UN TEDAVİSİ YOK
İngiltere’de eski Rus istihbaratçı ve kızının “Noviçok” adlı kimyasal gaz ile zehirlenmesinin yankıları sürüyor. Bu sinir gazını geliştiren ekipte yer alan ve ABD’ye iltica eden Rus bilim insanı Vil Mirzayanov, “Noviçok”un çok küçük bir kısmına maruz kalmanın dahi yıllar sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını söyledi. Bu maddenin kullanıldığı bölgede yaşayanların çok küçük partiküllerden etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, tam teşekküllü tıbbi gözlemin gerekli olduğunu söyledi. Mirzayanov’a göre “Noviçok”un tedavisi bulunmuyor. Maddeye maruz kalanlar hayatta kalsa bile yoğun bakım vb tedavilere mahkûm kalıyor.
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