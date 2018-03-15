Ajan krizinde sinirler gerildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAjan krizinde sinirler gerildi
Dünya Ajan krizinde sinirler gerildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
15.03.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

Ajan krizinde sinirler gerildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajan krizinde sinirler gerildi

Moskova yönetimine Rus asıllı bir eski ajanın İngiltere’de zehirlenmesiyle ilgili ültimatom veren İngiltere Başbakanı Theresa May, sürenin dolmasının ardından dün sert açıklamalarda bulundu. 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını duyuran May, krizi NATO ve BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. Rusya ise suçlamaları reddediyor.

İNGİLTERE adına çalışmış olan eski bir Rus ajanı ve kızının Salisbury’de zehirlenmesinin ardından Londra, saldırıyla ilgili suçladığı Rusya’ya yönelik bir dizi misillemede bulundu. İngiltere Başbakanı Theresa May, Moskova ile ikili üst düzey ilişkilerin askıya alınacağını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yönelik davetin geri çekileceğini, İngiltere’deki 23 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini açıkladı. Theresa May, ayrıca Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’na İngiliz Kraliyet ailesinden ve bakanlardan katılım olmayacağını duyurdu.

PUTİN’E SUÇLAMA

Rusya’ya bu zehirlenme olayıyla ilgili yanıt vermesi için önceki akşam gece yarısına kadar süre veren ancak Moskova’dan ‘kanıt gösterin’ yanıtı alan  May, dünkü zehir zemberek açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de ilişkilerin kötüleşmesinden sorumlu tuttu. May, “Sovyet sonrası Rusya’ya umutla baktık. Daha iyi bir ilişki istedik, ancak Başkan Putin’in bu yönde hareket etmeyi tercih etmesi trajik” diye konuştu. Başbakan, Londra’ya resmen bildirilmemiş 23 Rus istihbarat ajanı belirlendiğini kaydederek söz konusu kişilere İngiltere’den ayrılmak için bir hafta süre tanıdıklarını, bunun 30 yılın en büyük sınırdışı etme kararı olduğunu söyledi. İngiltere’de bulunan Rus devletine ait maddi varlıklara, İngiliz vatandaşlarını ya da İngiltere’de yaşayan kişilerin canlarını tehdit etmek üzere kullanıldığının anlaşılması halinde el konulacağı belirtildi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği kararı, “kabul edilemez, haksız ve dar görüşlü düşmanvari bir eylem” diyerek reddetti.

NATO VE BMGK’DA

Komada yatan Sergey Skripal (66) ile kızı Yulya’nın (33) zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutan İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni dün akşam acil toplantıya çağırdı, NATO’yu devreye soktu. NATO daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi’ni bilgilendiren Londra, zehirlenmenin Rusya’nın geliştirdiği türden askeri sinir gazından kaynaklandığını teyit etti.

Ajan krizinde sinirler gerildi

BİLGİ NOTU

Rus istihbaratında çalışırken İngiliz gizli servisi için casusluk yaptığı ortaya çıkan, vatana ihanetten hüküm giyen ve ajan takasıyla Londra’ya verilen Rus asıllı Sergey Skripal ve kızı, 4 Mart’ta Salisbury’de bir AVM’nin önünde baygın halde bulunmuştu. Son olarak zehirli maddenin baba-kızın bindiği aracın kapı kollarına sürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

‘NÜKLEER GÜCE ÜLTİMATOM OLMAZ’

RUSYA’dan da İngiltere’ye sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önceki akşam bir televizyon programında Rusya’nın nükleer güç olduğunu ve kimsenin ültimatom veremeyeceğini söyledi. Zaharova, İngiltere Başbakanı’nı kastederek, “Kimse parlamentoya gidip ‘Rusya’ya 24 saat verdim’ diyemez” dedi. Zaharova, Rusya’nın olayda rolü olmadığını ve kendilerine iddia edilen zehirli maddeden numune verilmedikçe Londra’ya yanıt vermeyeceklerini söyledi. İngiltere’nin Rusya’yı tehdit etmemesi gerektiğini söyleyen Zaharova, özellikle de geçen günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin’in tanıttığı yeni nükleer silahlara dikkat çekti.

 

NOVİÇOK’UN TEDAVİSİ YOK

 

İngiltere’de eski Rus istihbaratçı ve kızının “Noviçok” adlı kimyasal gaz ile zehirlenmesinin yankıları sürüyor. Bu sinir gazını geliştiren ekipte yer alan ve ABD’ye iltica eden Rus bilim insanı Vil Mirzayanov, “Noviçok”un çok küçük bir kısmına maruz kalmanın dahi yıllar sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını söyledi. Bu maddenin kullanıldığı bölgede yaşayanların çok küçük partiküllerden etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, tam teşekküllü tıbbi gözlemin gerekli olduğunu söyledi. Mirzayanov’a göre “Noviçok”un tedavisi bulunmuyor. Maddeye maruz kalanlar hayatta kalsa bile yoğun bakım vb tedavilere mahkûm kalıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'