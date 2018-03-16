Ajan krizi büyüyor: Dört ülkeden Moskova’ya ortak suçlama
Rus askeri istihbaratında albay olarak görev yaparken İngilizlerin kendi saflarına kattığı Sergey Skripal’ın 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi sonrası Londra ile Moskova arasında başlayan gerilim giderek yükseliyor. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ortak bir açıklama yaparak “2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da ilk kez saldırı amaçlı sinir gazı kullanıldığına” işaret ederek Rusya’yı suçladı.
Moskova-Londra arasındaki restleşme dün gün boyu sürdü. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz yetkililerin bulunan sinir gazı örneklerini Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne göndereceğini açıkladı. Bakan, Skripal’e yapılan saldırının, Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı çıkan herkesi korkutmayı amaçladığını iddia etti.
‘PUTİN KARAR VERECEK’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise önceki gün İngiliz hükümetinin, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almasına benzer bir cevap verilip verilmeyeceğini soran gazetecilere “Muhakkak. Ne zaman mı? Çok yakında” diye açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Vereceğimiz cevabın şıkları hazırlandıktan sonra son aşamada Devlet Başkanı Putin’in önüne konacak. Devlet başkanımızın Rusya’nın çıkarlarına en uygun olanı seçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
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