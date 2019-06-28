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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
28.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Ailesini katleden ünlü dolandırıcı yıllar sonra serbest kaldı

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Ailesini katleden ünlü dolandırıcı yıllar sonra serbest kaldı

Fransa'da anne-babası, karısı ve çocuklarını öldüren ve hayatı bir kitapla iki filme konu olan Jean-Claude Romand adlı mahkum 26 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

Cinayetleri işlemeden önce 18 yıl boyunca kendisini tıp fakültesi öğrencisi ardından da Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) araştırmacı olarak tanıtan Romand, aslında aile dostlarından "İsviçre'de yatırım yapıyorum" diye aldığı paralarla geçiniyordu.

Bugün 65 yaşında olan Romand, yaptıkları deşifre olmak üzereyken 1993'te yakınlarını öldürmeye başladı.

1996'da müebbet hapis cezasına çarptırılan Romand, 2015'te şartlı tahliye başvurusu yapma hakkı elde etmişti.

'ÖRNEK ÖĞRENCİ' BİRİNCİ SINIFI 12 YIL TEKRARLADI

Yakın çevresinin "örnek bir öğrenci" diye gösterdiği Romand, 1974'te girdiği Lyon Tıp Fakültesi'nde ilk yılın sonunda sınavlara girmemişti. 12 yıl boyunca yine hiçbir sınava girmeden birinci sınıfı tekrarlayan Romand, daha sonra doktor olduğunu söylemiş ve merkezi Cenevre'de olan WHO'da işe başladığını öne sürmüştü.

Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.

Başlangıçta Romand, ailesinin Lyon'da kendisine aldığı dairenin satışından gelen parayla geçindi. Bu para bitince, yakınlarından BM çalışanı olarak yatırım hakkı olduğunu söylediği hayali projeler için para toplamaya başladı. 1992'nin sonunda, dolandırdığı kişiler para istemeye başladı. Bir aile dostu, Romand'ın aslında WHO'da çalışmadığını ortaya çıkardı.

ANNE BABASININ KÖPEĞİNİ DE ÖLDÜRDÜ, KARISI VE ÇOCUKLARININ CESETLERİNİ YAKTI

Ocak 1993'te karısını evde oklavayla, yedi yaşındaki kızı ve beş yaşındaki oğlunu da tüfekle öldürdü.

Aynı gün 80 kilometre mesafedeki anne-babasının evine gitti. Anne ve babasıyla köpeklerini öldürdükten sonra eve döndü. Karısı ve çocuklarının olduğu evi ateşe verdi ve uyku hapları alarak intihar girişiminde bulundu.

Ama Romand, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Gözaltındayken suçlarını itiraf etti. 1986'da cinayetten suçlu bulundu.

2015'te cezasındaki asgari hapis süresini doldurdu ve bu Nisan'da tahliye kararı çıktı.

HAYATI BİR ROMAN VE İKİ FİLME KONU OLDU

Romand, cinayetten hüküm giymeden önce yazar Emmanuel Carrère'ye hikayesini anlattı.

Carrere'nin Türkçe'ye "Rakip" adıyla çevrilen "L'Adversaire" adlı kitabı 2000'de yayımlandı. Kısa zamanda en çok satan kitaplar arasında yer alan Rakip'in iki yıl içinde filmi çekildi.

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