‘Aile birleşimi’ görüşmeleri tıkadı

ALMANYA’da Merkel başbakanlığında Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar (SPD) arasında başlayan koalisyon müzakerelerinde tarafların birleştiği nokta müzakereleri hızla sonuçlandırmak. Ama geçen cuma günü başlayan müzakereler mülteciler için aile birleşiminde tıkandı. Pazar gecesi gece saat 02.00’ye kadar yürütülen müzakerede taraflar uzlaşma sağlayamadı. Aile birleşimi konusunda bugün bir çözüme ulaşılmaya çalışılıyor. Taraflar “Bir çözüm bulmak için yoğun çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ön görüşmelerde temmuz ayından itibaren ayda bin aile birleşimine izin verilmesinde uzlaşmaya varılmıştı. Ancak SPD aile birleşiminin daha iyileştirilmesini istiyor.

CUMA GÜNÜ SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Vergi, bütçe, maliye ve sosyal yardım konularında müzakereler çalışma grupları arasında devam ediyor. Müzakerelerin cuma günü sona ermesi planlanıyor. Ardından SPD koalisyon sözleşmesini 440 binin üzerinde üyesinin onayına sunacak. Mektupla oylamanın üç hafta alması planlanıyor. SPD üyelerinin çoğunluğunun büyük koalisyona ‘Evet’ demesi halinde mart ayı başında hükümetin kurulması bekleniyor. Hükümette SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofer’in bakanlık alıp almayacağı yoğun tartışma konusu. SPD içinde Martin Schulz’un bir bakanlık görevi almasına karşı çıkanlar var. Schulz ise bakan olmayı planlıyor.

‘YENİ ÜYE’LER TARTIŞILIYOR

Büyük koalisyona SPD üyelerinin ‘Hayır’ demesi için gençlik teşkilatı Jusos’un başlattığı, “Üye ol hayır de” kampanyası sürüyor.

SPD yönetimi ise bugün yeni üyelerin koalisyon onayında oy hakkını karara bağlayacak. SPD yönetimi içinde yeni üyelerin sadece büyük koalisyona hayır demek için 10 euro ödeyip iki ay üye kalacağı, sonra üyelikten istifa edeceği kuşkusu var. Bu nedenle SPD yönetimi oy kullanacak yeni üyelere bir tarih koymayı, o tarihten itibaren üye olanların oy kullanamamasını istiyor.