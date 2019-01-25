AİHM’ye başvuruda düşüşe devam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAİHM’ye başvuruda düşüşe devam
GeriDünya AİHM’ye başvuruda düşüşe devam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AİHM’ye başvuruda düşüşe devam

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM’ye başvuruda düşüşe devam

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2018 verileri Türkiye aleyhine yapılmış karar bekleyen başvuru sayısındaki düşüşün sürdüğünü gösterdi.

AİHM Başkanı Guido Raimondi tarafından açıklanan 2018 istatistiklerine göre 7 bin 107 olarak belirlenen başvuru sayısıyla Türkiye, 2017’ye kıyasla bir basamak daha düşerek dördüncü sırada yer aldı. AİHM’nin iş yükünün yüzde 12.6’sını oluşturan Türkiye’nin önündeki ülkeler ise Rusya (11 bin 745), Romanya (8 bin 503) ve Ukrayna (7 bin 267) oldu.

15 TEMMUZ ETKİSİ GEÇTİ

Veriler, başvurular açısından ‘15 Temmuz etkisinin’ geçtiğine de işaret ediyor. 2017’de darbe girişimi bağlantılı 30 binden fazla dava iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle geri çevrilmişti. 2018’de bu rakam 6 bin 789 oldu. Bu düşüşte AİHM’nin, Avrupa Konseyi’nin telkinleri doğrultusunda 15 Temmuz darbe girişimi bağlantılı şikâyetleri değerlendirmek amacıyla oluşturulan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu ve Anayasa Mahkemesi’ne gitmeksizin doğrudan Strasbourg’a başvurulmasına geçit vermeyen bir yaklaşım sergilemesi etkili oldu.

AİHM geçen yıl en fazla kararı Rusya (248) hakkında aldı. Bu ülkeyi ise 146 kararla Türkiye ve 91 kararla Ukrayna izledi. İstatistiklere göre AİHM’nin Türkiye ile ilgili açıkladığı 146 kararın 140’ında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir kez ihlal edildiği belirlendi. Türkiye’nin en fazla ihlal ettiği AİHS maddeleri ise adil yargılanmayı garanti altına alan 6’ncı (53 kez), ifade özgürlüğüyle ilgili 10’uncu madde (40 kez) ve özgürlük ve güvenlikle ilgili 5’inci (29 kez) oldu. İstatistikler Türkiye’nin 2018’de yeni bir yaklaşım benimsediğine de işaret ediyor. Türkiye, geçmişe oranla çok daha davada tek taraflı beyan ya da dostane çözüm formüllerini devreye soktu. 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle