AİHM’ye başvuruda düşüşe devam
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2018 verileri Türkiye aleyhine yapılmış karar bekleyen başvuru sayısındaki düşüşün sürdüğünü gösterdi.
AİHM Başkanı Guido Raimondi tarafından açıklanan 2018 istatistiklerine göre 7 bin 107 olarak belirlenen başvuru sayısıyla Türkiye, 2017’ye kıyasla bir basamak daha düşerek dördüncü sırada yer aldı. AİHM’nin iş yükünün yüzde 12.6’sını oluşturan Türkiye’nin önündeki ülkeler ise Rusya (11 bin 745), Romanya (8 bin 503) ve Ukrayna (7 bin 267) oldu.
15 TEMMUZ ETKİSİ GEÇTİ
Veriler, başvurular açısından ‘15 Temmuz etkisinin’ geçtiğine de işaret ediyor. 2017’de darbe girişimi bağlantılı 30 binden fazla dava iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle geri çevrilmişti. 2018’de bu rakam 6 bin 789 oldu. Bu düşüşte AİHM’nin, Avrupa Konseyi’nin telkinleri doğrultusunda 15 Temmuz darbe girişimi bağlantılı şikâyetleri değerlendirmek amacıyla oluşturulan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu ve Anayasa Mahkemesi’ne gitmeksizin doğrudan Strasbourg’a başvurulmasına geçit vermeyen bir yaklaşım sergilemesi etkili oldu.
AİHM geçen yıl en fazla kararı Rusya (248) hakkında aldı. Bu ülkeyi ise 146 kararla Türkiye ve 91 kararla Ukrayna izledi. İstatistiklere göre AİHM’nin Türkiye ile ilgili açıkladığı 146 kararın 140’ında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir kez ihlal edildiği belirlendi. Türkiye’nin en fazla ihlal ettiği AİHS maddeleri ise adil yargılanmayı garanti altına alan 6’ncı (53 kez), ifade özgürlüğüyle ilgili 10’uncu madde (40 kez) ve özgürlük ve güvenlikle ilgili 5’inci (29 kez) oldu. İstatistikler Türkiye’nin 2018’de yeni bir yaklaşım benimsediğine de işaret ediyor. Türkiye, geçmişe oranla çok daha davada tek taraflı beyan ya da dostane çözüm formüllerini devreye soktu.
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