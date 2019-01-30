AİHM’den ‘U dönüşü’
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire, 2005’te Kıbrıs Rum Kesimi’nde kaçırılarak öldürülen işadamı Elmas Güzelyurtlu ile eşi Zerrin ve kızı Eylül’ün yakınları tarafından açılan davada ‘U dönüşü’ niteliğinde bir karar aldı.
17 yargıçtan oluşan Büyük Daire, hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) hem de Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiğine hükmeden 2017’deki ilk kararı bozdu. Davayla ilgili olarak GKRY’nin atılabilecek makul adımların hepsini attığının belirtildiği nihai kararda, yaşam hakkını garanti altına alan 2’nci maddenin sadece herhangi bir çaba göstermeyen Türkiye tarafından ihlal edildiği belirtildi.
69 BİN 500 EURO CEZA
İlk kararda, her iki tarafın da soruşturmayı kolaylaştırma amaçlı makul adımlar atmadığı vurgulanarak AİHS’nin 2’nci maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine oybirliğiyle, GKRY tarafından ihlal edildiğine ise 2’ye karşı 5 oyla karar verilmişti. Büyük Daire kararında ise Türkiye’nin ihlalde bulunduğuna yine oybirliğiyle, GKRY’nin ise herhangi bir ihlalde bulunmadığına 2’ye karşı 15 oyla karar verildi. Türk yargıç Işıl Karakaş ve Çek yargıç Ales Pejchal, GKRY konusunda muhalif görüş bildirdi. Güzelyurtlu ailesinin üç üyesinin öldürülmesinin ardından cinayeti işleyenler Rum kesiminden KKTC’ye geçmiş ve soruşturma her iki tarafta da çıkmaza girmişti. Nihai karara göre Türkiye, mahkeme masrafları
da dahil olmak üzere 69 bin 500 euro (423 bin 669 TL) ödeyecek.
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