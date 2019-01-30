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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AİHM’den ‘U dönüşü’

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AİHM’den ‘U dönüşü’

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire, 2005’te Kıbrıs Rum Kesimi’nde kaçırılarak öldürülen işadamı Elmas Güzelyurtlu ile eşi Zerrin ve kızı Eylül’ün yakınları tarafından açılan davada ‘U dönüşü’ niteliğinde bir karar aldı.

 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire, hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) hem de Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiğine hükmeden 2017’deki ilk kararı bozdu. Davayla ilgili olarak GKRY’nin atılabilecek makul adımların hepsini attığının belirtildiği nihai kararda, yaşam hakkını garanti altına alan 2’nci maddenin sadece herhangi bir çaba göstermeyen Türkiye tarafından ihlal edildiği belirtildi.

69 BİN 500 EURO CEZA

İlk kararda, her iki tarafın da soruşturmayı kolaylaştırma amaçlı makul adımlar atmadığı vurgulanarak AİHS’nin 2’nci maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine oybirliğiyle, GKRY tarafından ihlal edildiğine ise 2’ye karşı 5 oyla karar verilmişti. Büyük Daire kararında ise Türkiye’nin ihlalde bulunduğuna yine oybirliğiyle, GKRY’nin ise herhangi bir ihlalde bulunmadığına 2’ye karşı 15 oyla karar verildi. Türk yargıç Işıl Karakaş ve Çek yargıç Ales Pejchal, GKRY konusunda muhalif görüş bildirdi. Güzelyurtlu ailesinin üç üyesinin öldürülmesinin ardından cinayeti işleyenler Rum kesiminden KKTC’ye geçmiş ve soruşturma her iki tarafta da çıkmaza girmişti. Nihai karara göre Türkiye, mahkeme masrafları
da dahil olmak üzere 69 bin 500 euro (423 bin 669 TL) ödeyecek. 

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