AİHM'den Rus gazeteci Politkovskaya kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'da Anna Politkovskaya'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Rusya'yı kınama kararı verdi.
Rus araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya'nın 2006 yılında öldürülmesiyle ilgili Moskova'da görülen davada sanıklardan biri ateş etmekten, dördü de cinayeti planlamaktan suçlu bulunmuştu. Sanıklardan üçünün Çeçen ve kardeşti.
Araştırmacı gazeteci Politkovskaya Çeçenlere karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Rusya'yı sert bir dille eleştiriyordu.
Anna Politkovskaya, 7 Ekim 2006'da evinin bulunduğu apartmanın asansöründe ölü bulunmuştu.
Cinayetle suçlanan üç kişi hakkında, 2009'da çıkarıldıkları mahkemede beraat kararı verilmişti.
Karar Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuş ve zanlıların tekrar yargılanması hükmüne varmıştı.
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