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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
28.09.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

AİHM'den 'Öcalan'a işkence iddiasına' ret

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM'den 'Öcalan'a işkence iddiasına' ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 2008’de İmralı Cezaevi’nde gardiyanların işkencesine ve tehditlerine maruz kaldığı iddiasıyla yapılan başvuruyu reddetti.

YEDİ hâkimden oluşan AİHM heyeti, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) beş maddesini ihlal ettiği iddiasının yer aldığı başvuruya ilişkin kararını oy birliğiyle aldı. Başvurunun temelinde Öcalan’ın hücresinin 7 Ekim 2008’de görevlilerce aranması yatıyor. Öcalan’ın bu arama sırasında kötü muameleyle karşı karşıya kaldığını iddia eden avukatları 21 Ekim 2008’de Bursa Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu iddia nedeniyle güneydoğu ve doğu illerinde günlerce süren gösteriler ve protestolar yaşandı. Şikayet üzerine cezaevi müdürü ve gardiyanlar hakkında başlatılan soruşturma kısa sürede durduruldu. Öcalan’ın avukatları konuyu yargı sürecinde tutmaya çalışsalar da sonuç elde edemediler. Bunun üzerine dosya 2010’da AİHM önüne taşındı. Başvuruda Türkiye’nin, AİHS’nin yaşam hakkını garanti altına alan 2’nci, işkence ve kötü muameleyi yasaklayan 3’üncü, adil yargılanmayla ilgili 6’ncı, etkili başvuru hakkını düzenleyen 13’üncü ve ayrımcılığı yasaklayan 14’üncü maddelerini ihlal ettiği iddia edildi.

‘TEMELDEN YOKSUN’
AİHM, yaptığı değerlendirmede AİHS’nin 3’üncü maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılmasını sağlayacak bir bulguya rastlanmadığına karar verdi. Başvuruya konu olan gün ve sonrasında Öcalan’ın doktorlarca muayene edildiği ancak fiziki yaralanma ya da psikolojik sıkıntı izine rastlanmadığı da AİHM’nin not ettiği unsurlar arasında yer aldı. Öcalan’ın kişisel olarak başvurudaki iddialara paralel bir şikâyette bulunmaması, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) heyetiyle 2010’da yaptığı kapsamlı görüşmede konuyu gündeme taşımaması da AİHM’nin kararını şekillendiren unsurlar arasında yer aldı. AİHM, başvuruya konu olan AİHS maddelerinin ihlal edildiğine yönelik iddiaların tümünü ‘temelden yoksun’ buldu.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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